日 유신회 대표 "국회의원 야스쿠니 참배는 당연"

일본 집권 자민당의 연정 상대가 된 강경 보수 성향 정당 일본유신회 대표가 22일 국회의원의 야스쿠니 신사 참배는 당연히 해야 할 일이라고 밝혔다.

요시무라 히로후미 일본유신회 대표 모습. AFP연합뉴스

마이니치신문 등 주요 외신에 따르면 요시무라 히로후미 유신회 대표는 이날 기자회견에서 야스쿠니 신사 참배와 관련해 "국가와 가족을 지키기 위해 목숨을 바친 영령에 존숭(尊崇)의 마음을 바치는 것은 국회의원으로서 당연하다"고 말했다.

그는 "존숭의 마음을 바치는 방법은 의원 판단"이라며 "다카이치 사나에 총리 판단을 존중한다"고 덧붙였다.

요시무라 대표의 발언은 전날 취임한 다카이치 총리가 자민당 총재가 되기 전 야스쿠니 신사를 참배해 왔다는 점을 전제로 한 가운데 나온 것으로 알려졌다.

지난 10일 자민당과의 26년 협력 관계를 끝낸 공명당은 연립 이탈 전 다카이치 총리에게 야스쿠니 신사 참배를 자제해 달라고 요청했다.

다카이치 총리는 자민당 총재로 당선된 뒤 지난 17~19일 야스쿠니 신사 가을 예대제 기간에 직접 참배하는 대신 공물 대금을 봉납했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 일본 방문, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등 내주 외교 일정을 고려한 조치라는 분석이 나온다.

야스쿠니신사는 메이지유신 전후 일본에서 벌어진 내전과 일제가 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만6000여명의 영령을 추모하고 있다. 이곳에는 태평양전쟁 A급 전범들도 합사돼 있다.





자민당과 유신회는 지난 20일 연정 수립에 합의하면서 평화 헌법 개정, 방위력 강화 등을 추진하기로 했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

