삼성중공업, '갤럭시 XR' 접목해 스마트 조선소 앞당긴다

삼성전자와 확장현실(XR) 기술 협력 MOU

선박 검사·설계 등 현장 활용 시연에 활용

VR 기반 교육과 검사 시스템 고도화

삼성중공업이 확장현실(XR·Extended Reality) 기술을 활용해 조선업 디지털 전환에 속도를 내고 있다.

삼성중공업은 22일 삼성전자와 'XR 기술개발 협력 양해각서(MOU)'를 체결하고, 이날 열린 삼성전자 '갤럭시 XR' 쇼케이스 행사에서 XR 기술을 선박 검사 업무에 적용하는 모습을 처음으로 공개했다.

갤럭시XR 기술을 활용해 선박 엔진을 검사하는 모습. 삼성중공업

공개 영상에는 '갤럭시 XR'을 착용한 작업자가 3D로 구현된 액화천연가스(LNG) 운반선의 엔진을 패스스루(Passthrough)·핸드 트래킹(Hand Tracking) 기능을 이용해 가상공간에서 검사하는 장면이 담겼다. 실제 조선소 환경을 XR로 구현해 설계 검증과 유지보수 시뮬레이션이 가능한 수준으로 진화한 것이다.

이번 협력은 삼성중공업이 자체 개발해온 가상현실(VR) 솔루션을 '갤럭시 XR'과 연동해 사전 검증한 것이 계기가 됐다. 삼성중공업은 2018년부터 조선소 작업자 안전 교육과 도면 검토 업무에 VR 기술을 도입했다. 지난 7월에는 글로벌 해운사 에버그린(Evergreen)의 대만 본사에 선원 교육용 VR 솔루션을 공급하는 등 고객 맞춤형 제품 개발도 확대하고 있다.

삼성중공업과 삼성전자는 이번 MOU를 통해 ▲신제품 설계 및 개발 ▲공동 브랜딩을 통한 홍보 ▲차세대 사업 분야 발굴 등으로 협력을 확대할 계획이다. 삼성중공업은 향후 멀티모달 인공지능(AI), 고성능 영상 시스루, 실시간 렌더링 기술을 접목해 XR 솔루션을 고도화할 방침이다.





이동연 삼성중공업 조선해양연구소장(부사장)은 "이번 협력을 통해 삼성전자 XR 기술과 삼성중공업의 현장 솔루션·콘텐츠 개발 노하우를 융합, 스마트 조선소 구현을 앞당기고 선박 제조 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

