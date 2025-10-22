태백시, '탄광 자산을 활용한 보존과 개발 정책 토론회' 28일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업유산 보존과 지속가능한 개발 방안 모색

강원도 태백시(시장 이상호)는 오는 28일 오후 2시, 문화예술회관 소공연장에서 강원특별자치도와 연계해 추진하는 '2025년 탄광도시 세계유산화 지원 사업'의 연계행사로 '탄광 자산을 활용한 보존과 개발 정책 토론회'를 개최한다고 22일 밝혔다.

태백시, ‘탄광 자산을 활용한 보존과 개발 정책 토론회’ 개최 포스터. 태백시 제공

이번 토론회에는 세계유산화 관련 전문가, 지역 정책 담당자, 연구기관, 지역주민 등 약 200여명이 참석할 예정이며, 특별 세레머니, 기조강연, 주제발표, 정책토론 순으로 진행된다.

기조강연은 연세대학교 건축공학과 이연경 교수가 '탄광 산업유산의 보존과 개발에 관한 정책 제안'을 주제로 강연을 진행한다.

이어지는 주제발표에는 △유네스코 한국위원회 김보람 박사가 '태백시 탄광 유산의 보존 및 관리 방향'을, △탄전문화연구소 정연수 소장이 '탄광 유산과 도시개발의 지속가능한 균형 정책 방향'을 각각 발표한다.

마지막 순서인 정책토론은 '탄광 문화유산 보존과 개발 정책, 지역경제 활성화 연계방안, 세계유산화 등록 추진전략 모색' 등을 주제로 진행된다. 좌장은 △임재영 탄광지역발전지원센터 센터장이 맡으며, △정연수 탄전문화연구소 소장, △김보람 유네스코 한국위원회 박사, △김재영 한국탄광문화유산연구소 소장, △김태수 탄광지역활성화센터 연구소장, △김채영 태백시문화재단 이사가 패널로 참여한다.





태백시 관계자는 "이번 정책토론회는 태백시의 산업유산이 가진 역사적 가치를 재조명하고, 미래세대와 함께 이어갈 새로운 비전을 모색하는 자리로 마련됐다"며 "많은 시민들의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

