"잡념? 점 하나 떼면 집념"…이기재 양천구청장 "사람 사는 도시, 즐거워야"

김민진기자

입력2025.10.23 05:55

이기재 양천구청장 인터뷰
주거중심 도시→숨 쉬는 도시로 탈바꿈
“신월동 등에 교육·문화 인프라 확산”
“주거 개발 권한, 자치구에 줘야”

목동아파트 종 상향, 신정차량기지 이전과 신정지선(Branch Line) 김포 연장 추진, 서부트럭터미널 부지 개발 등 양천구의 숙원사업이 절반 이상 실현되고 있다. 신월동 등 비목동권의 교육·문화 인프라가 확충됐고, 재산세 감면 등 공항소음 피해지역의 지원책도 대폭 늘었다. 양천가족 거리축제, 락(樂) 페스티벌 등 전에 없던 지역 대표 축제도 생겼다.


이기재 서울 양천구청장은 "숙원사업이던 목동아파트 1~3단지 종 상향과 신정차량기지 이전 문제는 임기 중 가장 보람 있는 일 중 하나"라며 "다음 달에는 서부트럭터미널 복합개발 착공식과 양천구 신월동을 지나는 대장 홍대선 착공식을 앞두고 있다"고 말했다.


이 구청장은 "사람이 사는 도시는 즐거워야 한다"며 "최근 양천구는 주거 중심, 교육 위주 도시에서 여가와 문화가 숨 쉬는 도시로 탈바꿈하고 있다"고 강조했다.

"잡념? 점 하나 떼면 집념"…이기재 양천구청장 "사람 사는 도시, 즐거워야" 이기재 양천구청장은 아시아경제와의 인터뷰에서 "사람 사는 도시는 즐거워야 한다"며 활짝 웃었다. 양천구 제공.
"도시는 즐겁고 활력 넘쳐야"


이 구청장은 임기 첫해 모든 지역 축제를 다녀보고 전면 리모델링을 계획했다. 가짓수는 많지만, 특색 없이 비슷한 축제에 손을 댔다. 동별·권역별·구 대표 축제 등 틀을 잡고, 우수 축제는 더 키우고 미흡한 축제는 개선하도록 평가 기반을 만들었다.


"잠만 자고 출근하는 그런 도시 말고, 주민들이 사는 공간에는 취미·여가·문화 생활이 있고 즐거움이 있어야 하는데 우리 지역은 그런 게 약했다"면서 "여러 축제를 다녀보니 이건 아니지 싶어 전문가들과 머리를 맞대 축제의 질서를 잡고 특성을 살리고 있다"고 했다.


그렇게 탄생한 게 '양천가족 거리축제'다. 올해 2회째를 맞는 양천가족 거리축제는 구 대표 축제로 오는 26일 열린다. 구민 전체가 즐기는 '세대공감형 가족 축제'로 기획됐다. 지난해 신정네거리역 일대 왕복 6차선 도로 600m를 막았고, 올해는 900m 구간을 전면통제해 행사를 연다.


이 구청장은 "첫 개최 때 6만2000여명이 다녀가며 큰 호응을 얻었고, 올해는 행사 구간을 더 확장하고 규모를 키웠다"며 "그만큼 구민들의 즐거움이 커지고 지역경제 활성화에도 도움이 될 것"이라고 말했다.


'양천 락 페스티벌'도 그의 아이디어다. 항공소음이 심한 신월권역 특성을 '백색소음도 즐겁게'라는 콘셉트로 역발상 했다. 신정권역에서는 '로데오패션축제'가, 목동권역 한불 수교 100주년을 기념해 만든 파리공원에서는 '프랑스 냄새가 나도록' 축제를 리모델링했다.


신월동 발전에 공들여

이 구청장은 "목동에 치우쳐 있는 교육과 문화, 여가 관련 시설이 양천 전역으로 확산하고, 균형 발전하도록 노력을 많이 했다"고 강조했다. 신월평생학습센터와 신월미래교육센터(넓은들미래교육센터), 신월문화예술센터를 만든 것은 물론, 서서울호수공원에 여름철 물놀이장을 조성하고, 신월동에서 락 페스티벌을 여는 것도 균형 발전 정책의 결과라는 것이다.


기술특화형 교육공간인 신월평생학습센터는 지난해 7월 문을 열었다. 올 4월부터는 본관 인근 기부채납 공간을 활용해 별관도 운영한다. 신정3동·신월권에 들어선 넓은들미래교육센터에서는 디지털 놀이형 교육 콘텐츠를 통해 인공지능(AI)과 코딩 교육을 한다. 미래교육센터는 목동권과 신정권에만 있었다. 이 구청장은 "구청장이 목동에만 관심 있고, 신월동에는 무심하다는 얘기를 들으면 정말 섭섭하다"며 웃었다.


공항소음피해지역 주민 지원도 늘렸다. 양천구는 기초자치단체 최초로 공항소음피해지역 주민들의 재산세 감면 제도를 시행하고 있다. 그는 "2년 동안 5만여가구에 총 38억1000만원의 재산세를 감면했다"면서 "각 가정에는 몇 만원 정도겠지만 구 재정이 빠듯한 상황에서 매년 20억원 가까운 세금을 깎아주는 게 쉬운 결정은 아니었다"고 말했다.


양천구는 공항소음대책 종합지원센터를 설치해 청력정밀검사, 심리상담서비스, 보청기 구입비는 물론 김포공항 이용료까지 지원하고 있다. 공항소음 모니터링 시스템도 구축했다. 이 구청장은 "공항 이용으로 얻는 사회적 편익이 소음피해 주민에게 정당하게 돌아가야 한다"며 "우리 구에서 먼저 챙기자는 마음으로 다양한 지원책을 마련했다"고 말했다.

"잡념? 점 하나 떼면 집념"…이기재 양천구청장 "사람 사는 도시, 즐거워야" 신월2동 주민센터 건립 주민설명회에 참석한 이기재 양천구청장. 양천구는 예산 176억원을 들여 현 청사 3배 규모, 연면적 3400㎡짜리 청사를 새로 짓기로 했다. 양천구 제공.

"주거 개발 권한, 자치구에 줘야"

목동아파트 14개 전체 단지가 정비구역 지정을 앞두고 있다. 목동아파트는 10년 내 5만 세대짜리 ‘미니신도시’로 탈바꿈한다. 총 66곳, 이 중 모아타운, 역세권개발사업 등 재개발 구역은 45곳이다.


다음 달 초에는 서부트럭터미널 복합개발 착공식이 열려 첫 삽을 뜬다. 국토부의 도시첨단물류단지 시범단지 선정 이후 9년 만이다. 기피 시설이었던 물류 시설이 주거·업무·쇼핑·물류 기능을 결합한 복합단지로 바뀐다. 같은 달 광역철도 대장 홍대선 착공식도 이뤄진다. 2031년께 신월동에도 전철역이 생긴다


정부의 10·15 부동산대책을 언급하자 이 구청장은 "모르핀 수준의 극약 처방, 하지 말아야 할 전체주의적 규제"라며 "국가 승인을 받고 집을 거래하는 나라가 어디 있느냐"고 비판했다.


그는 도시계획 인허가 권한의 기초지자체 분산을 강조했다. 이 구청장은 "주택공급을 신속하고 원활하게 하기 위해서는 서울 25개 자치구에 도시정비 권한을 일임해야 한다"고 주장했다. 그는 "서울시가 도시계획 심의를 한 번 하려면 몇 달씩 걸린다"면서 "자치구별로 심의위원회가 설치된다면 속도가 붙을 것"이라고 했다.


인터뷰 말미에 '러닝' 얘기를 꺼내자 눈빛이 달라졌다. 그는 최근에도 마라톤 풀코스를 3시50분에 완주했다. "달리는 게 좋다. 운동할 때마다 빨리 달리면, 잡념이 집념으로 바뀐다. 잡념이라는 글씨에서 점 하나 지우면 집념이 된다고 생각하고 일한다." 그는 하고 싶은 일이 뜻대로 되지 않아 생기는 스트레스를 달리면서 푼다고 했다.

"잡념? 점 하나 떼면 집념"…이기재 양천구청장 "사람 사는 도시, 즐거워야" 양천구는 오는 26일 ‘제2회 양천가족 거리축제’를 연다. 지난해 처음으로 열린 축제에서 이기재 양천구청장이 인사말을 하고 있다. 양천구 제공.



김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

