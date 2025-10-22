서초구민 체육대회 25일 반포운동장서 개막…1만명 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 서초구(구청장 전성수)는 오는 25일 오전 9시 30분, 반포종합운동장에서 ‘온 가족이 함께 즐기는 2025 서초구민 체육대회’를 개최한다. 이번 대회에는 지역 내 18개 동 선수단과 응원단을 비롯해 약 1만여 명의 구민이 참여한다. 가을의 선선한 날씨 속에서 주민들이 함께 어우러져 열정을 나누는 대규모 축제의 장이 펼쳐질 전망이다.

개회식은 각 동 선수단 입장을 시작으로 서초구 태권도 시범단과 치어리더 축하공연이 이어진다. 이후 줄다리기, 대형 고리던지기, 필드컬링, 3인 승부차기 등 4개 정식 종목과 함께 OX 퀴즈, 어린이 POP-UP 가위바위보 등 번외 경기가 열려 현장의 열기를 더할 예정이다.

행사장 곳곳에는 VR 스포츠 체험관, 에어바운스, 미니바이킹, 몬스터바이크, 꼬마기차 등의 놀이시설과 페이스페인팅, 피에로 풍선놀이, 체험존 등이 마련돼 가족 단위 참가자에게 다채로운 즐길거리를 제공한다. 폐회식에서는 종목별 및 종합 우승 트로피 시상과 함께 경품 추첨, 서리풀 화합마당이 진행되며 축제의 열기가 이어질 예정이다.

서초구는 대규모 행사에 대비해 의료지원반과 구급차를 상시 대기시키고 교통·주차·환경·위생 관리 인력을 현장에 배치할 계획이다.





전성수 서초구청장은 “봄에 열리던 체육대회가 올해는 선선한 가을바람 속에서 열리게 됐다”며 “2025 서초구민 체육대회가 이웃과 함께 웃고 뛰며 즐기는 화합과 소통의 장이 되길 바란다”고 말했다.





