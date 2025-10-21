문체부, 국정자원 화재 한 달만에 대표 누리집 복구 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부는 문체부 대표 누리집 시스템의 복구를 완료해 20일부터 정상적으로 운영하고 있다고 21일 밝혔다.

문체부 대표 누리집은 지난달 26일 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 그동안 서비스가 중단됐다.

문체부는 화재 발생 후 지난달 30일부터 임시 대표 누리집을 운영하며 정보와 민원 서비스를 제공, 국민 불편을 최소화했다. 동시에 국정자원과 함께 시스템의 복구와 데이터 복원도 동시에 진행했다.

문체부는 국민신문고와 법령자료 등 다른 부처가 제공하는 연계 서비스 중 복구가 되지 않은 일부 서비스에 대해서는 아직 이용에 제한이 있다며 향후 복구 상황을 지속적으로 점검하고, 연계 서비스 이용 가능 여부를 신속하게 알리겠다고 밝혔다.





문체부는 장애가 발생한 총 35개의 시스템 중 28개(복구율 80%)의 복구를 완료했으며, 나머지 7개 시스템도 국정자원, 행정안전부 등 유관 기관과 협력해 조속히 복구하는 데 최선을 다하겠다고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

