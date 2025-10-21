서울 아파트 월세 144만원 '역대 최고'…전세 씨 말랐다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대출 규제 여파에 전세 품귀 심화

"전세의 월세화 구조 당분간 지속될 것"

서울 아파트 평균 월세가 144만원을 기록하며 역대 최고치를 갈아치웠다. 전세 매물이 줄어든 가운데 정부의 대출 규제와 임대차 제도 변화가 겹치며 월세 부담이 가파르게 커지고 있다.

서울 아파트의 모습. 아시아경제DB

20일 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 월세는 144만원으로 집계돼 통계 작성 이래 최고치를 기록했다. 올해 1월 134만원이었던 평균 월세는 9개월 연속 상승세를 이어왔다.

이 같은 현상에는 6·27 대출 규제의 영향이 크다. 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한하면서 실수요자들의 내 집 마련이 어려워졌고 전세 계약을 갱신하려는 세입자가 늘어났다. 실제 올해 7~9월 서울 아파트 전세 계약 3만2838건 중 44%가 갱신 계약으로 전년 동기(30%)보다 14%포인트 늘었다.

갱신 계약이 이어지면서 시장에 풀리는 전세 매물은 급감했다. 부동산 빅데이터 플랫폼 '아실'에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 1월 3만1814건에서 이달 2만4442건으로 22.9% 줄었다. 결국 새 전셋집을 구하지 못한 세입자들이 월세 시장으로 밀려났다.

자치구별로는 광진구가 지난 6월 대비 3.48% 오른 169만원으로 상승폭이 가장 컸다. 송파(3.33%), 강동(3.13%), 영등포(2.7%) 등이 뒤를 이었다.

전세의 월세화 흐름은 당분간 더 뚜렷해질 전망이다. 정부가 서울 전역을 토지거래허가구역으로 지정하면서 전세 매물 출회로 이어지는 갭투자가 막혔고 주택담보대출 규제도 15억원 초과 주택은 4억원, 25억원 초과 주택은 2억원으로 한층 강화됐다. 이에 따라 전세 공급은 더욱 위축될 것으로 보인다.

여기에 임대차보호법 개정 움직임도 월세 전환을 부추기고 있다. 한창민 사회민주당 의원이 발의한 개정안은 계약갱신청구권을 1회에서 2회로, 갱신 시 임대 기간을 2년에서 3년으로 늘리는 내용을 담고 있다. 법안이 통과되면 집주인들이 전세를 내놓을 유인이 줄어들 수 있다는 지적이 나온다.





부동산 업계 관계자는 "전세 매물이 줄고 월세 비중이 늘어나는 구조가 당분간 지속될 것"이라며 "전세의 월세화가 가속되면 세입자들의 주거비 부담이 한층 커질 수밖에 없다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

