코스피, 3820선으로 후퇴…삼성전자·SK하이닉스 하락 전환

개인 차익실현 매물 출회

코스닥도 하락세 돌아서

고공 행진을 이어 가던 코스피가 21일 장 후반 상승분을 일부 반납하며 3820선까지 밀려났다. 코스닥도 하락 전환해 870선을 기록하고 있다.

연합뉴스

이날 오후 2시 22분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.40% 오른 3829.96을 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.95% 뛴 3851.01로 출발한 뒤 장중 한때 3893.06까지 치솟으며 장중 사상 최고치를 경신했으나 이후 상승 폭을 좁히고 있다.

외국인과 기관이 각각 580억원, 2177억원을 순매수하며 시장을 주도하고 있다. 반면 개인은 2237억원을 팔아치우며 차익실현에 나서고 있다.

업종별로 살펴봐도 하락세가 짙어지고 있다. 증권(-3.20%) 음식료·담배(-1.66%) 유통(-1.04%) 의료·정밀기기(-0.88%) 운송·창고(-0.94%) 비금속(-0.80%) 금속(-0.48%) 통신(-0.43%) 등의 순으로 내림 폭이 크다. 운송장비·부품(3.61%) 전기·가스(3.21%) 일반서비스(2.51%) 건설(1.83%) 기계·장비(0.89%) 화학(0.71%) 제조(0.53%) IT 서비스(0.68%) 등은 오른다.

코스피 상승 랠리를 주도하던 '반도체 투톱' 삼성전자와 SK하이닉스가 하락세로 돌아서며 지수를 끌어내리고 있다. 각각 0.10%, 0.21% 내리고 있다. 이밖에 LG에너지솔루션(1.50%) 삼성바이오로직스(0.26%) 현대차(4.03%) 두산에너빌리티(0.37%) 한화에어로스페이스(2.62%) HD현대중공업(8.59%) 기아(1.57%) 등은 상승세를 보인다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일보다 0.35% 빠진 872.70을 기록 중이다. 이날 전장보다 0.66% 오른 881.53으로 출발한 지수는 장중 한때 882.10까지 올랐으나 이후 내림 폭을 키우며 하락 전환했다.

외국인과 기관이 각각 1307억원, 377억원을 팔아치우며 하락 흐름을 주도하고 있다. 반면 개인은 1965억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 비금속(-1.74%) 금융(1.62%) 건설(-1.40%) 기계·장비(-1.02%) 음식료·담배(-0.68%) 유통(-0.64%) 의료·정밀기기(-0.50%) 제조(-0.35%) 등이 내리는 반면 출판·매체복제(2.35%) 운송장비·부품(1.64%) 섬유·의류(1.59%) 오락·문화(1.02%) 통신(0.69%) 금속(0.57%) 등은 오름세를 보인다.





시총 상위 종목 가운데서는 에코프로비엠(0.12%) 펩트론(0.55%) HLB(9.71%) 삼천당제약(0.35%) 등이 오르는 가운데 에코프로(-2.19%) 레인보우로보틱스(-2.83%) 파마리서치(-4.82%) 리가켐바이오(-1.39%) 에이비엘바이오(-1.49%) 등이 내리고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

