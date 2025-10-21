남원시, 22일부터 '인구주택총조사' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 18일까지…1만2,544개 가구 대상

전북 남원시가 오는 22일부터 내달 18일까지 '2025년 인구주택총조사'를 실시한다.

남원시가 오는 22일부터 내달 18일까지 '2025년 인구주택총조사'를 실시한다. 남원시 제공

21일 시에 따르면 이번 조사는 관내 전체 가구 중 표본 20% 해당하는 1만2,544개 가구 내·외국인과 이들이 사는 거처가 조사 대상이며 저출산, 고령화, 다문화 가구 및 외국인 등 정책 수요와 사회변화를 측정하기 위한 문항들로 총 55개의 항목을 조사할 예정이다.

사전 조사 안내문을 받은 가구는 오는 22일부터 31일까지 인터넷, 모바일, QR코드, 전화를 통한 비대면 방식의 스마트 조사로 먼저 응답할 수 있으며, 인터넷 조사 등을 완료하지 못한 가구는 내달 1~18일 조사원이 직접 방문해 면접조사를 실시할 예정으로, 이 기간에도 인터넷 등 스마트 방식으로 응답하는 것은 계속할 수 있다.





시 관계자는 "조사 시 응답한 모든 내용과 개인정보는 통계법에 따라 철저히 보호되니 안심하고 답변해 주시길 바란다"며 "인터넷·전화조사에 적극적인 참여와 조사원 방문 시 적극 협조와 정확한 답변을 부탁드린다"고 말했다.





