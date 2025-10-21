전국 파크골프 최강자 구미서 가린다 'MVP 상금 3000만원'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제4회 구미배 전국 파크골프대회 결승전 개최

전국 16개 시·도 2912여명 참가

총 상금 5500만원 규모

24일부터 25일간 결승

경북 구미시는 10월 24일부터 25일까지 2일간 동락 파크골프장에서 '제4회 구미 배 전국 파크골프 대회' 결승전을 개최한다.

24일 11시 30분에 개회식이 진행되며 구미시체육회 주최, 구미시 파크골프 협회 주관으로 올해 4회째로 개최되는 국내 최상위권 규모의 대회이다.

9월 5일부터 9월 27일까지 동락, 양포, 구미, 선산, 해평, 도개 6개 구장에서 매주 금요일과 토요일에 걸쳐 예선전을 거쳤으며, 전국 16개 시·도에서 총 2912명의 선수가 참가했다.

치열한 예선전을 통과한 결승 진출자는 총 632명으로 전국 최초 제1호 공인구장인 동락 파크골프장에서 최종 우승을 놓고 겨루게 된다.

동락, 양포, 구미, 선산, 해평, 도개 6개 구장에서 매주 금요일과 토요일에 걸쳐 예선전을 치뤘다./김이환기자

대회 상금은 총 5500만원으로 MVP에게는 3000만원, 1위와 2위에게 각각 500만원과 300만원이 지급되며,10위까지 상금이 수여된다.

특히 작년 대회와 차별점으로 남녀 20, 30, 50, 70, 90위에게도 각 10만원씩 특별 상금을 지급함으로써 선수들의 경기 의욕을 높일 예정이다.





김장호 구미시장은 "구미시가 보유한 9개소 288홀의 파크골프 인프라를 기반으로 전국 대표 파크골프 대회로서의 브랜드를 확고히 하는 대회로 자리매김하길 바란다"며 "정부가 강조하는 '100세 시대, 생활체육 활성화'의 기조에 맞춰 구미시도 늘어나는 시니어 세대를 비롯한 시민 모두가 즐길 수 있는 활력있는 체육대회를 지속해서 개최하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

