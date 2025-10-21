SKT 에이닷, 月 1000만 이용자 돌파…1년 만에 2배 늘었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에이닷 전화 이어 노트·브리핑 등 신기능 추가

"AI 생태계 확장·서비스 혁신 지속"

SK텔레콤은 인공지능(AI) 서비스 에이닷의 지난 9월 월간 활성 이용자수(MAU)가 1000만명을 돌파했다고 21일 밝혔다. 지난해 10월 MAU 550만명을 기록한 지 1년 만에 2배 가까이 성장한 것이다.

이는 에이닷 앱·웹의 이용자 450만명과 전화·B tv·티맵 등 타 서비스 내 에이닷 기능의 이용자 550만명을 합친 수치다.

SK텔레콤은 인공지능(AI) 서비스 에이닷의 월간활성이용자수(MAU)가 1000만명을 돌파했다고 21일 밝혔다. SKT 모델이 에이닷 앱을 사용하고 있다. SK텔레콤 제공

AD

SKT는 이번 성과가 에이닷이 대중화되고 있음을 보여주는 이정표인 동시에 SKT가 추진해 온 'AI 생태계 확장 전략'의 결실이라고 설명했다. AI 생태계 확장 전략은 고객에게 일상 속에서 끊김 없는 AI 경험을 제공하기 위해 에이닷을 매개로 다양한 서비스와 플랫폼을 연결하는 전략이다.

SKT는 지난 6월 에이닷에 '노트'와 '브리핑' 서비스를 베타 버전으로 출시했는데, 출시 후 한 달 만에 에이닷의 실사용자가 100만명 가까이 늘었다. 지난 8월에는 4.0 업데이트를 통해 에이닷에 '에이전틱 워크플로우'를 적용했다. 이는 AI 에이전트가 사용 기록과 대화 맥락을 기반으로 요청을 재해석해 목표를 설정하고 작업을 계획·실행하는 최신 AI 기법이다.

에이닷의 핵심 기능 중 하나인 에이닷 전화도 지속 고도화됐다. 2023년 9월 안드로이드 버전의 '전화' 서비스에 통화 녹음·요약 기능을 추가하고 10월 iOS 버전에도 해당 기능을 추가했다. 통화녹음 기능을 쓸 수 없었던 아이폰 이용자들도 에이닷 전화 기능을 통해 통화녹음과 요약이 가능해졌다. 2024년 10월에는 'T전화'에 에이닷을 결합한 '에이닷 전화'를 선보여 이용자들의 호응을 얻었다.

이 밖에도 'B tv'와 '티맵(TMAP)' 등 고객이 일상적으로 사용하는 플랫폼에 에이닷을 탑재했다.

SKT는 국내외 기업과의 파트너십을 통한 AI 생태계 확장 전략도 강화하고 있다. 지난 9월 글로벌 일정 공유 플랫폼 기업 타임트리와 파트너십을 체결했으며, 타임트리에 에이닷의 AI 에이전트 기술을 적용하기 위한 협력을 진행하고 있다.

SKT는 ▲내부 서비스 고도화 ▲외부 플랫폼 적용 ▲파트너사와의 협력 확대를 통해 에이닷을 언제 어디서나 쉽게 활용할 수 있는 AI 서비스로 발전시켜 나갈 계획이다.





AD

김용훈 SKT 에이닷사업부장은 "에이닷이 다양한 접점에서 고객에게 호평받으며 MAU 1000만을 돌파한 것은 에이닷이 온 국민의 AI 서비스로 도약하는 전환점"이라며 "앞으로도 고객의 모든 순간에 에이닷이 자연스럽게 녹아들 수 있도록 AI 생태계 확장과 서비스 혁신을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

SK텔레콤은 인공지능(AI) 서비스 에이닷의 월간활성이용자수(MAU)가 1000만명을 돌파했다고 21일 밝혔다. 에이닷의 MAU 추이. SK텔레콤 제공





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>