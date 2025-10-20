李대통령, 이집트 대통령과 첫 통화…"문화·교육·인적 교류 협력 발전 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'포괄적 협력 동반자'로 협력 관계 발전 높이 평가

한반도 평화·안보, 중동 정세 의견도 긴밀히 교환

이재명 대통령이 20일 압델 파타 알시시 이집트 대통령과 취임 후 첫 통화를 가졌다고 대통령실이 밝혔다.

김남준 대통령실 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "양 정상은 올해 한국과 이집트가 수교 30주년을 맞이한 데 대해 환영과 축하의 인사를 나누고, 한국과 이집트 양국이 '포괄적 협력 동반자'로서 협력 관계를 발전시켜 온 것을 높이 평가했다"고 전했다.

양 정상은 양국이 1995년 수교 이래 경제·인프라·방산 등 다방면에서 호혜적인 협력을 발전시켜 온 점, 첨단기술을 보유한 한국과 아프리카-유럽-중동을 잇는 경제 중심지 이집트 간 협력의 잠재력이 크다는 점에 공감했다. 특히 알시시 대통령은 우수한 한국 기업들의 투자가 이집트 경제에 큰 기여를 하고 있다며, 한국 기업들이 지속적으로 자국 내 활동을 확대하길 기대한다고 말했다.

또 양 정상은 최근 이집트에서 K-컬쳐가 높은 인기를 얻는 등 양국 국민이 서로의 문화에 대한 존중과 호감을 바탕으로 인적 교류가 활발해지고 있다는 점을 주목하고 수교 30주년을 맞아 문화·교육 및 인적 교류 부문에서의 협력이 한층 더 발전해 나가길 바란다는 데 뜻을 같이 했다.

양 정상은 한반도 평화·안보 및 중동 정세 등에 대한 의견도 긴밀히 교환했다. 이 대통령은 최근 가자지구 휴전 협상을 위한 이집트의 노력을 평가하기도 했습니다. 양 정상은 앞으로도 급변하는 세계정세에서 양국의 상호 관심사에 대한 깊이 있는 소통을 계속해 나가기로 했다.





아울러 양 정상은 지난 10월 초 대통령 특사 파견 등의 교류와 소통을 평가하면서 이런 좋은 흐름을 이어나갈 수 있도록 머지않은 시기에 직접 만나 양국 관계 발전 방안에 대해 심도 있게 협의하기로 했다고 김 대변인은 전했다.





