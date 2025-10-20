김수영 광주 서구의원 "금연환경·간접흡연 피해 방지를"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지하철 출입구 10m 이내 등 금연구역 추가

광주시 서구의회 김수영 의원이 제334회 임시회에서 발의한 '광주시 서구 금연환경 조성 및 간접흡연 피해방지 조례 일부개정 조례안'이 20일 해당 상임위를 통과했다.

김수영 의원. 김수영 의원 제공

김 의원은 이번 조례 개정을 통해 금연구역지정 장소를 추가(수소충전소·지하철 출입구 10m 이내)하고, 금연 교육 또는 금연 지원 서비스를 받은 주민의 과태료를 감면할 수 있도록 했다. 이번 개정은 단속 중심의 정책을 넘어 예방과 회복 중심의 건강 행정으로 나아가는 전환점이 될 것으로 기대된다.





김 의원은 "흡연은 개인의 습관을 넘어 공공의 안전과 건강에 직결된 문제다"며 "이번 개정을 통해 흡연으로부터 안전한 생활환경을 만들고, 주민 모두가 체감할 수 있는 금연 문화를 정착시키겠다"고 말했다. 이어 "단속과 처벌이 아닌 교육과 지원을 병행해 실질적인 변화가 일어나도록 하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

