본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④

박재현기자

입력2025.11.13 07:15

수정2025.11.13 07:27

시계아이콘03분 30초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

경매제 전권 부여·상장 수수료로 수입
리스크 작고 안정적 현금 창출 가능
농업과 무관 철강·건설 등 중견기업 진출
매년 20%대 영업이익률·수십억 배당금도
농산물 경매제 40년…도매법인 독과점만 키워

편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산지 출하가보다 월등히 높은 비용을 지불하는 악순환이 반복된다. 아시아경제는 날씨라는 외부 요인에 숨은 농산물 유통구조의 카르텔을 추적하고, 40년간 굳어진 농산물 경매제도의 대안을 모색했다.

#지난해 가락시장 5대 청과(채소·과일) 도매법인의 합산 매출은 1886억원이었다. 전년대비 11% 증가한 것이다. 이상기후로 생산량이 줄어 농산물 가격이 급등해 '금(金)사과' '금(金)배'라는 유행어가 나올 정도로 소비자 부담이 컸지만, 도매법인들은 호실적을 기록했다.


도매법인은 농산물 유통비용을 부풀리는 주범으로 꼽힌다. 생산자가 위탁한 농산물을 경매에 부쳐 경락 가격이 정해지면 이 중 4~7%를 상장수수료로 받는데, 도매법인은 경락 가격이 높을수록 수익이 늘어나는 구조다. 농산물 시세가 급등락해 농가의 수익이 쪼그라들어도 이를 방치하고 '앉아서 수수료 장사를 한다'는 비판이 나오는 이유다.


"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ 서울 송파구 가락동 농수산물종합도매시장 도매법인 간판. 김흥순 기자
AD


막대한 이익률…"수수료 장사·비농업사 배당잔치"

한국소비자단체협의회 물가감시센터가 지난해 발표한 '국내농산물 유통구조 분석' 보고서에 따르면 국내 최대 규모인 서울 송파구 가락동 농수산물종합도매시장에 있는 민간 도매법인 5곳(서울청과·중앙청과·동화청과·한국청과·대아청과)의 영업이익률은 2019년부터 2023년까지 5년간 평균 23.87%를 기록했다.


"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④

또 전국 32개 공영시장의 도매법인 중 가락시장을 제외하고 재무제표를 공개한 8개 업체(서부청과·동부청과·효성청과·대양청과·두레청과·호남청과·구리청과·인터넷청과)의 영업이익률도 같은 기간 평균 12.48%로 집계됐다. 지난해 기준 1% 미만에서 3% 수준의 영업이익률을 올렸던 대형마트와 쿠팡 등 유통 채널은 물론, 주요 식품사의 평균 영업이익률 6.9%를 크게 웃도는 수치다.


소비자단체협의회는 "도매시장법인은 재고 등의 위험을 부담하지 않고 거래에 대한 수수료를 받아 수익을 얻는다"며 "(이 같은 구조를 고려할 때) 이들의 영업이익률이 과도하지 않은지 의구심이 생긴다"고 지적했다.


"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④

도매법인은 경매가 이뤄진 뒤 수수료를 제외한 낙찰 금액을 출하자에게 바로 지급한다. 이때 농산물을 낙찰받은 중도매인이 대금 결제를 지연하면 이자를 징수한다. 백혜숙 지속가능국민밥상포럼 대표는 "처음에는 도매법인과 중도매인이 동등한 관계로 시작했지만, 지금은 이자 문제로 중도매인이 도매법인에 사실상 예속된 형태"라며 "도매법인은 경매 외에도 중도매인에게 징수하는 이자에서 벌어들이는 소득이 높아 영업 외 수익도 많다"고 말했다.


대표적으로 서울청과는 지난해 영업 외 수익 30억원 중 이자수익으로 약 15억원을 벌었다. 2021년 3억원 수준에서 5배 가까이 상승한 수치다.


도매법은 리스크는 크지 않고, 안정적인 현금 창출이 가능하다는 점에서 대형 자본이 탐을 내고 있다. 서울청과(고려제강), 중앙청과(태평양개발), 동화청과(신라교역), 한국청과(더코리아홀딩스), 대아청과(호반그룹) 등 가락시장 내 민간 도매법인 모두 농업과는 무관한 철강, 건설, 원양어선, 경영컨설팅 업체가 대주주다.


"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④

금융감독원 전자공시시스템에 공개된 자료를 취합하면 이들 5개 법인은 2019년부터 지난해까지 배당금으로만 총 849억원을 지급했다. 이는 2019년부터 2023년까지 이들 법인의 당기순이익을 모두 합친 1348억원의 63%에 달하는 액수다. 소비자단체협의회 측은 "도매시장법인들은 농산물 유통을 통해 벌어들인 많은 이익을 단순 배당으로 유출해 주주들의 배를 불리고 있다"며 "농산물 유통 발전을 위한 노력과 투자를 통해 소비자 및 생산자와 상생할 방안을 모색해야 한다"고 촉구했다.


"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④

40년간 묵인한 합법 독과점…개선책 지지부진

우리나라 공영도매시장 제도는 비합리적인 농산물 가격 결정 구조를 바로잡겠다는 취지에서 1985년 도입됐다. 이전까지는 농가에서 자율적으로 중간 위탁상에게 물량을 넘겨 농산물을 판매했고, 위탁상들은 정보 우위를 이용해 가격을 후려치거나 대금 지급을 지연시켰다. 정부는 생산자의 피해를 막기 위해 1976년 농수산물 유통 및 가격 안정에 관한 법률(농안법)을 제정했다. 이후 전국에 33개 공영도매시장을 설립하고 경매 방식을 통해 가격이 투명하게 결정될 수 있도록 하는 상장거래방식(경매)을 도입했다.


"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④

경매제에서는 생산자가 직접 협상하는 대신 소수의 도매시장법인이 판매 대행을, 중도매인이 구매대행을 각각 맡아 경매 입찰을 통해 가격을 정한다. 설계만 놓고 보면 공정 거래의 제도화다. 하지만 시간이 지나면서 문제가 발생했다. 그날그날 시장에 출하되는 물량과 경매에 참여하는 중도매인의 수요에 따라 입찰가가 정해지기 때문에 가격이 널뛰기를 하고 경매 참가자 간 가격 담합 등 의혹이 불거졌다.


정부는 경매제의 한계를 극복하기 위해 2000년 '시장도매인제도', 2012년 '정가·수의거래' 방식을 도입했다. 시장도매인제도는 농민이 시장도매인과 직접 사전에 협상해 농산물을 유통·거래하는 방식으로, 경매제보다 유통 과정이 한 단계 줄어 비용을 낮출 수 있다. 또 미리 가격을 합의하기 때문에 시세가 안정적이다. 정가·수의거래도 경매 과정 없이 농산물의 가격을 미리 정하고 거래(정가)하거나 상대방을 특정한 상태에서 거래(수의)하는 방식이다. 경매제보다 가격 변동이 적다는 장점이 있다.


"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④

하지만 여전히 경매제의 지위는 공고하다. 한국농수산식품유통공사(aT) 도매시장 통계연보에 따르면 전체 공영도매시장(청과부류)에서 물량 기준 정가·수의 거래 비중은 2012년 9%에서 지난해 20.4%까지 늘었으나 여전히 경매제가 80%가량을 차지한다. 정가·수의거래가 효과적으로 운영되기 위해서는 경험 많고 능력 있는 경매사가 확충돼야 하지만, 경매사 자격증 취득자와 실제 경매사 수 비율(청과부문)은 2011년 28.4%에서 2022년 23.2%로 하락했다.


시장도매인제도 일부 시장에서만 운영돼 효과가 미미하다는 지적이다. 가락시장의 경우 경매에 의한 거래(청과부문·물량 기준)가 82%, 정가·수의 방식이 약 10%, 상장예외거래가 7.5%를 차지하고 있다. 전체 도매시장 중 유일하게 시장도매인제를 운영하는 서울 강서시장의 경우 시장도매인제가 59.5%, 경매제가 31.2%다. 그러나 전체 공영도매시장 중 강서시장이 차지하는 비중이 청과부류 거래액을 기준으로 지난해 9.5%밖에 되지 않아 상징성이 떨어진다.


"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④

도매시장법인이 전체 시장의 경매를 도맡는 구조에서 별다른 견제 없이 소수 업체가 40년간 지위를 유지하다 보니 독과점에 대한 문제 제기도 끊이지 않는다. 현행 농안법에서는 중앙도매시장에 두는 도매시장법인은 농림축산식품부 장관 또는 해양수산부 장관과 협의해 지정하고, 5년 이상 10년 이하의 범위에서 지정 유효기간을 설정할 수 있다고 정했다.


하지만 유효 기간이 만료된 법인에 대한 재지정 절차나 구체적인 평가 기준은 명시하지 않았다. 가락시장의 5개 도매법인은 시장 개설 이후 한 번도 교체된 적이 없다. 그 사이 이들 업체가 16년간 수수료 담합을 벌인 사실이 적발돼 2018년 공정거래위원회로부터 100억원대 과징금 제재가 내려졌으나 퇴출당하진 않았다.


이 같은 독점 구도를 깨기 위한 시도가 없는 것은 아니다. 22대 국회 들어 행정안전위원회 소속 더불어민주당 박정현 의원 대표 발의로 지난 6월 도매시장법인 지정제도를 개선하기 위한 농안법 일부 개정안을 제안했다. 도매시장법인 지정 시 공모를 통해 사업자를 선정하고, 5년 이하 범위에서 재지정 유효기간을 설정하도록 하는 것이 골자다. 또 경쟁을 유도하기 위해 동일 시장 내 도매법인 상한을 정하고 법인 재지정 시 농산물 가격 안정, 농업인 권익 보호, 농수산물 도매유통 발전을 위해 필요한 조건을 붙일 수 있도록 했다. 하지만 개정안은 5개월 가까이 계류 중이다.


익명을 요구한 업계 관계자는 "정부에서 정가·수의 매매를 확대하라고 하지만 도매법인은 돈이 많이 들고 베테랑 경매사 충원 등 인력이 많이 필요하다는 이유로 안정적으로 수익을 올릴 수 있는 경매제를 지속적으로 운영하려고 한다"며 "이를 위해 도매법인이 다양한 방식으로 로비를 하고 있어서 수십 년째 경매제의 공고한 지위가 흔들리지 않는다"고 지적했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ 추석 연휴를 앞둔 지난 9월 서울 송파구 가락동 농수산물종합도매시장 채소동에서 경매가 이뤄지는 가운데 농산물 중개업자인 중도매인들이 상품을 살펴보고 있다. 김흥순 기자

<날씨는 죄가없다 5편으로 이어집니다.>




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1107:11
    ②'3초컷' 농산물 낙찰…그들만의 리그 '도매價'
    ②'3초컷' 농산물 낙찰…그들만의 리그 '도매價'

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1013:56
    '1만원→9만원' 널뛰는 상추값, 날씨 아닌 유통구조탓
    '1만원→9만원' 널뛰는 상추값, 날씨 아닌 유통구조탓

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1106:58
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 2022년은 글로벌 금융시장이 시련을 겪은 해였다. 주요국 중앙은행의 금리 인상

  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기