광명시 주민자치박람회 25일 개최…풀뿌리 민주주의 성과 한자리에

경기도 광명시는 오는 25일 광명시민체육관 잔디광장에서 '제2회 광명시 주민자치박람회'를 개최한다.

이번 행사는 주민자치회 활동 성과를 시민과 공유하며 자치의 가치를 확산하고, 시민이 직접 참여해 마을의 변화를 만들어 가는 소통과 체험의 장으로 마련됐다.

행사에서는 각 동 주민자치회와 마을공동체가 운영하는 ▲주민자치 전시한마당 ▲주민자치 페스티벌 부스 ▲마을공동체 홍보·체험 부스가 선보인다. 9개 사회적기업이 참여하는 사회적경제 나눔장터도 마련된다.

방문객은 '주민참여·탄소중립·세대화합·예술마을'을 주제로 운영되는 전시·체험 부스에서 주민자치 활동을 체험하고, QR코드 평가와 스탬프 투어 이벤트에도 참여할 수 있다. 마을 공동체의 다양한 활동 사례를 살펴볼 수 있는 마을공동체 성과공유회도 열린다.

이날 행사에서는 주민자치센터 프로그램 경연대회인 '주민자치 페스티벌'이 열린다. 페스티벌에서는 주민들이 직접 기획하고 참여한 댄스·악기·전통예술 등의 공연이 선보인다.

행사장에는 가족과 이웃이 가을 정취를 즐길 수 있도록 ▲돗자리 존 ▲빈백 존▲푸드트럭 존 ▲파라솔 존이 운영된다.





박승원 광명시장은 "이번 박람회는 주민이 직접 참여해 마을의 변화를 이끌어가는 자리"라며 "시민이 중심이 되어 자치의 가치를 실현하는 과정이 광명시의 풀뿌리 민주주의를 더욱 풍성하게 만들 것"이라고 말했다.





