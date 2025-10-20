"캄보디아서 엑셀방송 하겠다" 출국하려던 BJ들 결국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"범죄단지서 엑셀방송 하겠다" 선언

비판 커지자 "입국 안된다" 전해

인천국제공항 제2여객터미널 캄보디아행 항공편 탑승구에서 경찰단 대테러기동대 대원들이 대기하고 있다(기사 이해를 돕기 위한 사진). 연합뉴스

일부 지역에서 여행경보가 최고 단계로 격상된 캄보디아로 향하는 1인 방송인들이 늘어나고 있는 것으로 확인됐다. 일부 방송인들은 범죄 단지로 알려진 곳을 찾아 방송을 하겠다고 예고하면서 우려를 낳고 있다.

20일 뉴스1과 온라인 커뮤니티를 종합하면 BJ(1인 방송인)로 활동 중인 A씨는 21일 캄보디아로 출발한다며 비행기 결제 내역과 인증샷을 올렸다.

그는 "범죄자 소굴 앞에서 엑셀방송을 진행할 예정"이라고 전하면서 동료 방송인 3명과 동행한다는 점도 밝혔다. 엑셀 방송은 다수의 방송인들이 후원금을 엑셀 시트처럼 정리해 실시간으로 송출하면서 시청자들 간의 후원을 경쟁시키는 방식이다.

다만 해당 소식에 대한 비판적 목소리가 커지자 A씨는 재차 글을 통해 입장을 밝혔다. A씨는 "캄보디아 가는 거 입국 안 된다고 연락받았다"라며 "이번에 한국인 대학생 사망 사건 때문에 교민 빼고는 (입국이) 힘들다고 한다"고 전했다. 이어 "베트남 통해 가려고 했는데 전쟁 국가라서 베트남도 안 된다더라"며 "해외 방송 멋지게 하고 싶었는데 너무나 죄송하다"고 덧붙였다.

앞서 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 지난 12일 한 온라인 스트리밍 플랫폼의 BJ로 활동 중인 B씨가 캄보디아 수도 프놈펜의 원구단지 앞에서 생방송을 했다는 글이 확산되기도 했다.

생방송한 지역은 태자단지, 망고단지와 더불어 캄보디아 내 3대 범죄 단지로 분류된 곳이다.





B씨는 단지 앞에서 "좋은 말로 할 때 한국인을 석방하라", "강제 감금된 피해자들을 풀어달라"고 1인 시위를 했고 이 모습은 라이브 방송으로 실시간 공개됐다. 시청자 수가 2만명을 넘기도 했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

