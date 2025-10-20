광주 서구의회, 의원·의회사무국 직원 '폭력예방교육'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성희롱·성매매·성폭력 등 '4대 폭력' 주제

광주 서구의회가 지난 17일 본회의장에서 의원·의회사무국 직원을 대상으로 '2025년 하반기 폭력예방교육'을 실시했다.

20일 서구의회에 따르면 이번 교육은 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 등 4대 폭력 예방을 주제로 공직사회 구성원으로서 반드시 갖춰야 할 성인지 감수성의 중요성을 되새기는 시간으로 마련됐다.

광주 서구의회가 지난 17일 본회의장에서 의원 및 의회사무국 직원을 대상으로 '2025년 하반기 폭력예방교육'을 실시했다. 광주 서구의회 제공

이날 교육은 전문 강사를 초청해 실제 공공기관과 지방의회 등에서 발생한 다양한 사례를 중심으로 언행에서 비롯되는 성차별적 인식 개선과 조직 내 건전한 소통 문화 확립 방안을 다뤘다.

특히 일상 속에서 무심코 지나칠 수 있는 성희롱 표현이나 차별적 태도를 점검하고 예방 중심의 조직문화를 만들기 위한 실천적 방안도 함께 제시됐다.

전승일 의장은 "이번 교육을 통해 의원과 직원 모두가 성평등 의식과 올바른 가치관을 다시금 되새기는 계기가 되길 바란다"며 "서구의회는 폭력예방과 인권 존중의 조직문화를 확산시키기 위해 지속적인 교육과 제도적 노력을 이어가겠다"고 말했다.





서구의회는 정기적인 폭력예방교육과 인권 관련 연수 프로그램을 확대해 나가며 차별과 폭력이 없는 안전하고 신뢰받는 의회 환경 조성에 최선을 다할 방침이다.





