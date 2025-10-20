트럼프-총수들 마러라고 회동…“대미 투자 계속” 관세협상 기대감도 고조

일본·대만 기업인 등 라운딩

관세 협상 긍정적 영향 기대

도널드 트럼프 미국 대통령이 국내 총수들과 만난 자리에서 대미 투자에 감사의 뜻을 전하면서 조선업 투자를 적극 독려했다. 미국 현지 투자가 양국 경제 협력의 연속선상에 있다는 점을 강조한 것으로, 마무리로 접어든 양국 정부 차원의 관세 협상에도 긍정적인 영향을 줄 것이라는 해석이 나온다.

한국 기업 총수들과 라운딩 마치고 나오는 트럼프 대통령 차량 행렬. 도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 한국의 4대 그룹 총수 등 아시아 기업 대표들과 플로리다주 웨스트팜비치에 있는 자신의 골프장 '트럼프 인터내셔널 골프 클럽'에서 라운딩을 마치고 나오는 모습. 차량 뒷좌석에 트럼프 대통령이 평소 골프 경기 때 즐겨 쓰는 흰색 모자를 쓴 인물이 눈에 띈다. 연합뉴스

20일 재계에 따르면 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등 재계 총수들은 지난 18일(현지시간) 미국 플로리다에서 열린 골프 회동에서 트럼프 대통령과 만난 것으로 알려졌다.

재계 고위 관계자는 "트럼프 대통령이 한국 대표기업들의 그간 대미 투자와 앞으로의 지속 투자 의지에 대해 감사의 뜻을 전했다"며 "조선업 등 주요 산업에서 우리나라의 적극적인 투자를 독려하기도 한 것으로 안다"고 말했다. 이어 "트럼프 대통령이 곧 있을 한국 방문에서 여러 정상과 발전적인 대화를 기대하고 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이 같은 언급은 관세 문제를 직접적으로 거론하지 않았더라도 한국 기업들의 미국 내 투자 확대를 긍정적 신호로 평가하며 협력 기조를 유지하겠다는 의지를 내비친 것으로 해석된다.

이날 모임은 남아프리카공화국의 전설적인 골퍼 게리 플레이어의 90세 생일 축하 차원에서 트럼프 대통령이 제안하고 손정의 일본 소프트뱅크 회장이 우리나라와 일본, 대만 기업인들을 초청하면서 성사됐다. 우리 기업인들은 트럼프 대통령과 같은 조에서 골프를 치지는 못한 것으로 알려졌다. 다만 경기 전후, 휴식 시간 등을 이용해 상당한 대화를 나눌 기회가 있었던 것으로 보인다.

재계에선 트럼프 대통령이 이들과의 골프 라운드를 통해 중국을 견제하면서 동시에 주요 기업들에 대한 감사와 압박의 메시지를 함께 보낸 것으로 해석한다. 투자 확대에 대한 감사 발언 속에는 미국 내 생산과 고용을 더욱 늘리라는 요구가 담겨 있다는 분석이다. 트럼프 대통령 특유의 현실 정치적 접근으로 보며 불확실한 통상 환경 속에서 관계를 관리하려는 신호로 받아들이고 있다.

이 회장은 미국 텍사스주 테일러 반도체 공장을 비롯한 현지 투자 계획을 언급하며 반도체 공급망 안정과 인공지능(AI) 협력의 중요성을 강조했을 것으로 보인다.

최 회장은 이 자리에서 현재 SK그룹이 현지에 진행 중인 투자를 중심으로 미국과 협력 필요성을 강조한 것으로 전해진다. SK그룹은 미국 내 전기차(EV) 배터리, 반도체, 친환경 분야에 50억 달러 이상 투자를 진행 중이며 특히 SK하이닉스는 39억 달러 규모 인디애나주 패키징 공장 건설을 진행하고 있다. 미국의 보조금 정책이나 반도체 수출 통제 등 변수가 투자 환경의 불확실성으로 작용할 수 있는 만큼 구체적 협력 방안을 어필했을 것을 보인다. 이 회장과 최 회장은 초대형 AI 인프라 프로젝트 '스타게이트' 협력을 중점적으로 논의했을 가능성도 점쳐진다. 스타게이트는 오픈AI·소프트뱅크·오라클 등이 참여해 2029년까지 최대 5000억달러를 투입하는 프로젝트로, 초기 자금 조달이 지연되면서 우리 기업의 참여 필요성이 커진 상황이다. 앞서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 삼성과 SK에 협력을 요청했고, 두 사람 모두 긍정적으로 화답한 것으로 알려졌다.

구 회장은 배터리 합작공장 가동 등 미국 내 고용·투자 성과를 소개하며 안정적 투자 환경의 중요성을 강조한 것으로 전해졌다. 정 회장은 플로리다로 향하기 전 미국 조지아주 사바나의 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)' 공장을 방문해 현지 생산과 고용 상황을 점검한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령에게는 미국 생산 및 현지 고용 확대 등 그룹의 대미 투자 성과를 강조했을 것으로 보인다. 김 부회장도 한화그룹이 미국 조선업에 대한 지속적인 투자와 협력 의지를 강조한 것으로 전해진다. 양국 협력을 위한 제도적 환경 조성과 지원 필요성을 함께 어필했을 가능성도 있다. 한화그룹은 한미 조선 협력 프로젝트인 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)'의 주축이다. 미·중 무역 갈등 속에 중국은 최근 한화오션의 미국 자회사 5곳을 제재 명단에 올리기도 했다. 김 부회장은 이러한 압박에도 한미 조선 협력을 이어가겠다는 입장을 분명히 한 것으로 관측된다.

재계에서는 한미 관세 협상 후속 논의에서도 일정 부분 긍정적 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 우리 정부와 미국은 현재 고율 관세 유지와 투자 분담 방식을 두고 막판 조율 중인데, 국내 기업 총수들이 직접 나서서 '투자 지속' 의지를 확인시킨 만큼 협상 분위기가 완화될 수 있다는 관측이 나온다. 재계 관계자는 "기업들이 대미 투자 의지를 재확인했고, 트럼프 대통령도 이를 높이 평가했다"며 "관세협상 타결에 대한 기대감이 한층 커진 상황"이라고 말했다. 재계 안팎에서는 이번 만남이 사적인 자리에서 상호 신뢰를 쌓는 계기로 작용했다는 평가가 많다. 대기업 관계자는 "총수들이 직접 나서 투자와 협력 의지를 전달한 것은 정부 간 협상과 별개로 의미가 있다"며 "트럼프 대통령은 정책보다는 '관계'를 중시하는 스타일이기 때문에 이번 회동을 통해 한국 기업들에 대한 우호적 인식을 심으려는 연출 효과도 있었던 것으로 본다"고 말했다. 또 다른 관계자는 "통상 골프 라운드가 5~6시간인데 이번에는 7시간30분 정도 진행됐다고 들었다"며 "그만큼 충분한 대화가 오갔고, 분위기도 긍정적으로 해석된다"고 전했다.





이번 회동에 참석한 총수 5명 가운데 정 회장을 제외한 나머지 4명은 골프 라운드를 마친 직후 곧바로 귀국한 것으로 알려졌다. 최 회장은 이달 말 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 관련 일정을 고려해 빠르게 귀국길에 오른 것으로 전해졌다. 이번 트럼프 대통령과의 골프 회동을 주선한 손 회장은 다음 주 경주에서 열리는 APEC CEO 서밋 2025에도 참석할 것으로 알려졌다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

박준이 기자 giver@asiae.co.kr

장희준 기자 junh@asiae.co.kr

심성아 기자 heart@asiae.co.kr

