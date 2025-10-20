11번가, '그랜드십일절' 사전 프로모션…"할인쿠폰 랜덤 증정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다음달 1일부터 '연중 최대 쇼핑 행사' 그랜드십일절 시작

11번가가 11월 1일부터 시작하는 연중 최대 쇼핑축제 '2025 그랜드십일절'을 앞두고 오는 31일까지 사전 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.

올해 그랜드십일절은 국내외 정상급 브랜드들의 특가 상품을 매일 선보이며 연중 최대 규모의 쇼핑 행사로 실시한다. '10분러시', '60분러시', '타임딜' 등 11번가의 대표 초특가 쇼핑 코너를 확대 운영하고 오후 9시부터 시작하는 마트,야식 전문 딜을 비롯해 무료 멤버십 '11번가플러스' 가입 고객 전용 '패밀리 딜', 다시 찾은 고객을 위한 '500원 딜' 등 이색 딜 프로모션도 풍성하게 준비했다.

이에 앞서 11번가는 사전 프로모션을 통해 '그랜드십일절' 기간 사용할 수 있는 할인쿠폰을 미리 발급하고, 매일 'T멤버십 브랜드딜'을 진행하며 분위기를 띄운다. 이달 20일부터 11월 11일에 사용 가능한 '1만원 장바구니 할인쿠폰'(3만원 이상 구매 시) 증정 이벤트를 진행한다. 11번가 고객이라면 누구나 매일 응모 가능하며, 당첨 고객에게는 당일 알림 메시지를 보내 잊지 않고 알뜰 쇼핑을 할 수 있도록 돕는다.

11월 1일부터 온라인 최저가 수준으로 판매를 시작하는 디지털 제품에 사용 가능한 '5% 할인쿠폰'도 제공한다. ▲LG 트롬 오브제컬렉션 워시콤보(25·15kg) ▲삼성 네오 QLED 4K 텔레비전(QND83) ▲브라운 전기면도기 시리즈9 프로 등 인기 디지털 제품 10종에 적용 가능하다.

사전 프로모션 기간 동안 매일 T멤버십 고객을 대상으로 '브랜드딜'도 진행한다. 락앤락(21일), 농심(23일), 테팔(24일), 다이슨(26일), P&G(28일) 등 총 12개 인기 브랜드가 참여하는 'T멤버십 브랜드딜'에서는 최대 3000원 할인혜택과 함께 11페이 포인트 5% 적립 혜택까지 제공한다. 11월 1일부터는 더욱 강력해진 적립 혜택과 함께 새로운 '브랜드딜'이 열릴 예정이다.





고광일 11번가 영업그룹장은 "혜택으로 꽉 찬 '2025 그랜드십일절'을 앞두고 할인쿠폰 사전 지급 등 실질적 혜택으로 얼리버드 쇼핑족들의 기대감을 높이는 사전 프로모션을 마련했다"며 "11월 쇼핑축제의 원조답게 행사 준비에 만전을 기해 올해도 11월을 '11번가의 달'로 만들어 나갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

