"청소년 꿈과 끼" 희망으로 살아나는 구미시

청소년 복지서비스 연계·문화체험 부스로 건강한 성장 지원

가을 하늘 아래 청소년 열정과 끼가 어우러진 축제

경북 구미시 상모사곡동 청소년지도위원회(위원장 이춘옥) 주관으로 지난 18일 새마을운동테마공원 잔디광장에서 '2025년 구미시 청소년 꿈·끼 자랑대회'가 개최됐다.

청소년과 시민 등 900여 명이 참여해 가을 하늘 아래 열정과 끼가 어우러진 축제가 펼쳐졌다.

좌)축제 개막과 함께 김장호 구미시장이 축사를 하고있다. 우) '2025년 구미시 청소년 꿈·끼 자랑대회' 시상식/김이환기자

이번 대회는 ▲독도는 우리 땅 플래시몹 ▲청소년 경연대회 ▲축하공연 ▲청소년 복지서비스·문화체험 부스 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다.

독도는 우리 땅 플래시몹에서는 내빈과 청소년, 시민이 함께 태극기를 흔들며 다가오는 25일 독도의 날을 기념했다.

무대와 객석이 하나가 된 퍼포먼스는 구미시민의 단결된 에너지와 애국심을 느끼게 했다.

이어진 청소년 경연대회에서는 온라인 예선을 통과한 17개 팀이 본선에 올라 노래, 댄스, 연주 등 다양한 분야에서 끼를 마음껏 발산했다.

부대행사로는 다양한 부스가 마련돼 가족 단위 관람객에게도 인기를 끌었다.

구미시청소년상담복지센터, 구미시학교밖청소년지원센터, 경상북도청소년복지시설협회, 구미종합사회복지관, 상모사곡동 지역사회보장협의체 등이 참여해 이동복지관 운영, 심리검사, 거리 상담 등 다양한 지원 프로그램을 제공했다.

이춘옥 위원장은 "이번 행사는 청소년들이 꿈과 열정을 표현하고, 동시에 복지서비스를 통해 성장 기반을 다질 수 있도록 마련했다"며 "앞으로도 청소년을 위한 다양한 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 했다.





김장호 구미시장은 "청소년의 건강한 성장을 위해 헌신해준 상모사곡동 청소년지도위원회 관계자 여러분께 감사드린다"며 "구미시는 앞으로도 청소년이 문화적으로 성장하고 풍부한 복지혜택을 누릴 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

