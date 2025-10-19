SKT, 유엔 인권최고대표사무소와 책임 있는 AI 구현 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자체 수립 AI 거버넌스 원칙 소개·논의

SK텔레콤은 인공지능(AI) 거버넌스 체계를 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)에 소개하고 책임 있는 AI 구현과 디지털 거버넌스에서 인권의 역할을 주제로 논의를 진행했다고 19일 밝혔다.

이날 SKT에 따르면 차호범 SKT CPO(최고개인정보보호책임자)는 최근 을지로 SKT 본사를 방문한 유엔 인권최고대표사무소 소속 팀 엥겔하르트 인권담당관 등에게 2024년 자체 수립한 AI 거버넌스 기본 원칙 'T.H.E. AI'와 최근 공식 오픈한 'AI 거버넌스 포털' 등 SKT의 행보를 소개했다.

차호범 SKT CPO(왼쪽)와 유엔 인권최고대표사무소 팀 엥겔하르트 인권담당관이 AI 거버넌스 협력에 대해 논의하고 있다. SK텔레콤 제공

AD

T.H.E. AI는 ▲통신기술 기반의 연결과 신뢰를 의미하는 'by Telco' ▲사람을 위한 다양성과 포용, 인류의 복지 증진을 목표로 하는 'for Humanity' ◆윤리적 가치 중심의 결정 투명성과 윤리적 책임성을 강조하는 'with Ethics'의 약자다.

SKT는 T.H.E. AI를 바탕으로 AI 행동 규범을 구체화해 사규에 반영하고 전 구성원이 실천 서약에 동참했다. 올해는 정재헌 CGO(최고거버넌스책임자) 직속 AI 거버넌스 전담팀을 신설하는 한편, 스페인 바르셀로나에서 열린 모바일월드콩그레스(MWC) 25에서 해외 기관과 사업자에 AI 거버넌스를 소개하고 협력을 논의했다.

AI 거버넌스 포털은 SKT의 AI 거버넌스 원칙을 기준으로 AI 서비스의 위험과 기회 요인을 분석하고 체크리스트 준수 여부를 진단·평가하는 사내 서비스다. 진단과 평가는 서비스 출시 전 단계부터 출시 후까지 지속 진행된다.





AD

SKT는 앞으로도 글로벌 기관·기업과 AI 거버넌스의 필요성을 공유하고 향후 적용과 발전 방안에 대한 협력할 예정이다. 차호범 SKT CPO는 "인류와 AI가 공존하는 건전한 생태계 조성을 위해 견고한 AI 거버넌스 체계는 반드시 필요한 부분"이라며 "기업과 인권 이행지침(UNGPs) 등에 부합하고 신뢰할 수 있는 AI 생태계를 만들기 위해 앞으로도 다양한 글로벌 기관과 협력할 것"이라고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>