SSG닷컴, 겨울 패션 기획전…패딩·코트 등 최대 80% 할인

20~26일 '패션·명품 쓱세일' 진행

타임딜·원데이딜·쓱라이브 등 시간대별 특가행사

SSG닷컴은 20일부터 26일까지 패딩, 코트 등 겨울 패션 아이템을 최대 80% 할인된 가격에 선보이는 '패션·명품 쓱세일'을 진행한다고 19일 밝혔다.

SSG닷컴 '패션·명품 쓱세일'. SSG닷컴 제공

이번 행사는 시간대별로 혜택이 다르다. 오전에는 타임딜, 하루 단위로는 원데이딜, 저녁에는 쓱라이브 방송이 이어진다. 타임딜은 매일 오전 10시부터 오후 2시까지 진행한다. 아미 맨투맨 티셔츠, 구찌 울 머플러, 헬렌카민스키 비앙카 모자, 어그 클래식 미니 부츠 체스트넛 등 인기 브랜드 대표상품을 특별가에 한정 판매한다.

원데이딜은 0시부터 하루 동안 열린다. 내셔널지오그래픽키즈 다운재킷, 아디다스 운동화, 헤지스 여성 코트 등 다양한 브랜드 대표 상품 중 구색을 매일 바꿔 핫딜가에 선보인다.

쓱라이브 방송은 오후 8시에 편성했다. 20일 주얼리 브랜드 도로시의 반지 대표상품을 쓱닷컴 단독 특가로 선보이는 방송을 시작으로, 21일 세인트제임스 긴팔티 핫딜전과 22일 명품 브랜드 연합 특가전이 이어진다.

패션 카테고리별 브랜드 행사도 있다. 여성 영캐주얼 브랜드 EnC의 울캐시미어 코트·구스다운 점퍼를 최대 80% 할인하며, 에피그램 남녀 아우터와 나이키·아디다스 등 글로벌 스포츠 브랜드 겨울 상품은 최대 반값에 판매한다.

행사 기간 매일 20% 할인 쿠폰을 선착순으로 지급하고 패션 카테고리 상품 3만원 이상 구매 시 12%, 명품 카테고리 상품 15만원 이상 구매 시 10% 할인되는 쿠폰도 별도로 제공한다. 행사 카드로 결제하면 최대 8% 청구 할인을 받을 수 있다.





양광모 SSG닷컴 라이프스타일마케팅 파트장은 "겨울 패션 아이템을 합리적인 가격에 미리 준비할 수 있도록 다양한 혜택을 마련했다"며 "이번 행사를 통해 스타일과 실속을 동시에 챙기길 바란다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

