신한대학교 교직원 200명 “인권 침해 근절·제도 강화 촉구” 성명

신한대 교직원, '학생 인권 침해··갑질' 사태에 공동 성명

교수진 성명 이어 직원까지 동참…내부 자정 목소리 확산

교직원 "2차 가해 중단하고 5대 제도 개선 착수해야"

학교, 학생회비 유용 법률비용 대납 의혹 조사 착수

신한대학교(총장 강성종) 직원 200명은 17일 최근 일부 교원의 학생 인권 침해와 갑질 사건과 관련하여 학내 인권 수호와 제도 강화를 촉구하는 공동 성명을 발표했다.

신한대학교 직원 200명은 17일 최근 일부 교원의 학생 인권 침해와 갑질 사건과 관련하여 학내 인권 수호와 제도 강화를 촉구하는 공동 성명을 발표하고 있다. 신한대학교 제공

이는 앞서 교수진 100명이 낸 윤리 확립 성명에 이어 직원들까지 참여한 것으로, 대학 교직원 전체가 인권 침해 근절과 조직문화 개선에 뜻을 모은 것이다.

직원 일동은 이번 사안을 "개인의 일탈을 넘어 대학의 윤리와 인권 의식에 대한 근본적인 도전"으로 규정하며, 실질적 재발 방지를 위한 제도적 개선이 절실하다고 강조했다. 이들은 "학생을 존중과 성장의 주체로 대하지 않고 통제의 대상으로 삼는 행위는 결코 교육의 이름으로 정당화될 수 없다"며, "언어폭력, 모욕, 사생활 침해 등 인권 침해적 행위는 교육자의 자격을 스스로 포기한 것"이라고 지적했다.

이번 사안은 일부 교원들이 학생을 대상으로 한 부적절한 언행과 행정권 남용으로 논란이 불거지면서 시작됐다. 학교는 자체 조사를 통해 복수의 교원에게 교육권 남용과 윤리 위반 정황이 확인되었다고 밝혔다.

특히 최근 학내 구성원 간의 명예훼손 법률비용을 학생회비로 유용해 대납한 의혹이 제기되면서 학교는 "학생회비 사용 전반에 대해 별도의 진상 조사와 책임 추궁을 병행하겠다"고 공식 입장을 밝혔다. 또한 "해당 사건은 교원이 학생회비 사용에 개입하여 법률비용을 지원한 행위로써 학생의 자율적 판단과 학습권을 침해한 부적절한 사례"라고 설명했다.

직원 일동은 성명에서 "피해 학생들이 용기를 내어 문제를 제기했음에도 일부에서 허위 사실과 왜곡된 주장을 퍼뜨려 2차 가해가 발생하고 있다"며, "이러한 행위는 공동체의 신뢰를 무너뜨리고 피해자에게 또 다른 상처를 주는 일"이라고 강하게 비판했다. 또한 "대학의 인권 의식과 윤리 감수성을 전면적으로 점검해야 하며, 구성원 모두가 책임 의식을 가지고 변화를 만들어가야 한다"고 강조했다.

직원들은 성명과 함께 대학의 지속 가능한 변화를 위한 다섯 가지 제도 개선 과제를 제시했다. 인권센터의 기능 강화, 사례 중심의 참여형 인권·윤리 교육 확대, 캠퍼스 안전관리 의무화, 피해자 보호시스템 구축, 정기 인권포럼과 실태조사의 제도화를 주요 내용으로 꼽았다. 이들은 "이 다섯 가지 과제는 학교가 대학다운 본질을 회복하고, 정의롭고 안전한 공동체로 거듭나기 위한 출발점"이라고 밝혔다.

직원 일동은 "교육은 권위를 행사하는 공간이 아니라 상호 존중과 책임이 공존하는 공동체여야 한다"며, "학교가 이번 일을 계기로 인권 중심의 대학문화를 정착시키고 윤리적 기준을 재정립하길 바란다"고 덧붙였다.





학교 측 또한 "학생회비 유용 의혹을 포함한 모든 사안에 대해 철저히 검증하고, 결과를 투명하게 공개할 계획"이라며 "모든 구성원이 신뢰할 수 있는 안전하고 건강한 교육환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

