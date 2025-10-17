고흥 유한회사 장강, 청소년 지원 1천만원 기탁

정남용 대표 "희망 잃지 않고 건강하게 성장하길"
전남 고흥군에 본사를 둔 유한회사 장강이 지역 청소년들을 위한 따뜻한 나눔에 나섰다.
고흥군은 지난 16일 정남용 유한회사 장강 대표가 지역 내 저소득 취약계층 청소년 지원을 위해 성금 1,000만원을 기탁했다고 17일 밝혔다.
기탁된 성금은 사회복지공동모금회를 통해 학습 지원과 생활 안정 등 청소년들에게 실질적인 도움을 주는 복지사업에 사용된다.
정 대표는 "어려운 가정형편 속에서 자랄 때 작은 도움도 큰 힘이 됐다"며 "작은 정성이지만 청소년들이 희망을 잃지 않고 건강하게 성장하길 바란다"고 말했다.
공영민 군수는 "정남용 대표님의 진심 어린 나눔이 우리 지역 청소년들에게 큰 용기와 희망이 될 것이다"며 "기탁된 성금을 도움이 꼭 필요한 곳에 의미 있게 사용하겠다"고 강조했다.
한편, 유한회사 장강은 평소에도 꾸준히 지역사회를 위한 나눔과 사회공헌활동을 이어오고 있으며, 이번 기탁을 통해 다시 한번 '청소년이 꿈꿀 수 있는 따뜻한 지역사회' 조성에 힘을 보탰다.
호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr
