동두천시, 지역치안협의회 개최…범죄예방 정책 공유·협력 방안 논의

경기 동두천시는 지난 16일 시청 상황실에서 지역 주민의 생활안전을 높이기 위해 '2025년 동두천시 지역치안협의회'를 개최했다고 17일 밝혔다.
이날 회의에는 시청, 경찰서, 소방서, 교육지원청 등 4개 기관의 기관장과 관계 부서장 등 15명이 참석해 기관별 범죄예방 정책을 공유하고 협력 방안을 논의했다.
이번 회의에서는 ▲스마트도시안전망 확대 시행에 따른 관내 범죄 취약지역 CCTV 추가 설치 ▲관내 공·폐가 주변 환경정비 및 자료 공유 ▲거리 위기노숙인 인계 관련 공동 대응 강화 ▲등·하굣길 학생 보호를 위한 범죄예방 순찰 강화 ▲아동대상 범죄예방을 위한 학교 주변 예방활동 강화 ▲학대노인 경제적 자립 지원을 위한 조례 개정 및 예산지원 ▲참여형 청소년 선도 프로그램 지속 추진을 위한 예산 지원 ▲도로교통법 위반 교통안전시설 철거 ▲야간 시인성 향상을 위한 노면표시 재귀반사 성능 관리 및 LED형 표지병 확대 ▲픽시 자전거 및 전동 킥보드 안전관리·단속 강화 등 10개 안건에 대해 집중적으로 논의하고 긴밀히 협력하기로 했다.
회의를 주재한 박형덕 동두천시장은 "지역치안협의회는 동두천시의 범죄예방과 법질서 확립을 통해 시민이 안심할 수 있는 안전한 도시를 만들기 위한 협의체인 만큼, 시를 비롯해 경찰서·소방서·교육지원청이 함께 적극적으로 협조해 달라"며 "보다 안전하고 살기 좋은 동두천시 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
