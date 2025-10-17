[특징주]AI 투자 확대 따른 ESS 수요 증가 전망…2차전지株 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17일 2차전지 관련 종목이 강세다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 에너지저장장치(ESS) 수요 증가로 수혜가 전망되면서다.

이날 오후 2시25분 기준 에코프로는 전 거래일 대비 25.13% 오른 7만2200원에 거래중이다. 같은 시간 에코프로비엠은 13.50% 오른 16만2300원을 기록중이다.

2차전지 관련주 대부분이 강세다. 천보(21.02%), 엘앤에프(13.92%), 율촌화학(12.08%), LG화학(9.70%), 삼성SDI(8.26%), LG에너지솔루션(2.97%) 등이 오름세다.

이는 AI 투자 확대에 따른 ESS 수요 증가, 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 해소 기대감이 커지자 투심이 관련 종목으로 쏠린 것으로 보인다.

이재원 신한투자증권 연구원은 "최근 상승 모멘텀은 미 ESS 호조에 기반한다"면서 "LG에너지솔루션의 경우 테슬라에 6조원 규모 ESS 배터리를 공급하며 2차전지 테마에 반영됐다"고 설명했다.

KB증권은 이날 엘앤에프 목표가를 기존 11만원에서 13만원으로 상향 조정하기도 했다. 이창민 KB증권 연구원은 "AI 투자가 확대되면서 전력 인프라 역할을 하는 ESS의 중요성이 커지고 있고, 북미 지역을 중심으로 ESS 수요가 폭발적으로 증가할 전망"이라며 "이에 따른 수혜 강도가 가장 클 것으로 기대된다"고 설명했다.

또 영국 시장조사 업체 로모션에 따르면, 유럽은 지난달 전기차 판매량이 작년 동월 대비 36% 늘어난 43만대를 기록했다. 북미에선 지난달 전기차 판매량(22만대)이 1년 전보다 66% 늘었다. 순수 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드차(PHEV) 등을 합한 숫자다.





올 1~9월 기준으로도 글로벌 전기차 판매량(1470만대)은 작년 동기 대비 26% 늘었다. 중국(900만대·24%), 유럽(300만대·32%), 북미(150만 대·11%) 등 대다수 지역에서 판매가 늘었다.





