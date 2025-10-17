목포해경, 주말사이 기상 악화…위험예보제 '주의보'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는18일~22일까지 5일간

목포·영광·해남 등 8개 시군

강풍 등 안전사고 발생 ↑

목포해경이 기상악화 대비 어선 계류상태를 점검하고 있다. 목포해경 제공

AD

목포해양경찰서가 지속적인 기상악화에 따른 해양사고 예방을 위해 18일부터 22일까지 5일간 관내 8개 시·군 지역에 연안 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계를 발령한다.

지역은 목포시, 무안·함평·영광·신안·진도·해남·영암군 일원이다.

연안 안전사고 위험예보제는 '연안사고 안전관리규정'에 따라 선착장 등 연안해역의 위험한 장소, 위험구역에서 특정 시기에 기상악화 또는 자연 재난 등으로 안전사고가 발생할 것을 예측, 위험성을 국민에게 알리고 사고를 예방하기 위한 제도다.

연안 안전사고 예보 발령은 '관심', '주의보', '경보'로 나뉘는 데 이번에 내려진 '주의보' 단계는 안전사고 발생 우려가 높거나 피해 확산이 우려되는 경우 내려진다.

해경은 주의보 발령 기간 중 연안해역과 항포구·갯바위 등 해안가 저지대 위험지역을 중심으로 해·육상 순찰을 강화하고 지자체, 파출소장 전광판, 안내방송을 통한 홍보·안전계도 활동으로 연안 안전사고 예방에 총력을 기할 방침이다.





AD

목포해경 관계자는 "이 기간에는 특히 기상정보를 수시 확인하며 기상 악화가 예상될 시에는 해양활동을 자제해달라"고 전했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>