신보-우리은행, AI 생산적 금융 시대 연다

정보통신산업진흥원과 '맞손'

왼쪽부터 박윤규 정보통신산업진흥원장, 정진완 우리은행장, 최원목 신용보증기금 이사장이 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 우리은행 제공

우리은행이 정보통신산업진흥원(NIPA)·신용보증기금과 함께 '인공지능(AI)산업 생태계 활성화를 위한 생산적 금융지원 업무협약'을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약식은 정진완 우리은행 은행장, 박윤규 정보통신산업진흥원 원장, 최원목 신용보증기금 이사장 등 3개 기관 주요 관계자들이 참석한 가운데 우리은행 본점에서 진행됐다.

이번 협약에 따라 우리은행은 신용보증기금과 특별기금을 조성해 AI 유망기업에 총 2300억원 규모의 생산적 금융을 공급한다. 특히 우리은행은 기업금융 전담 조직 'BIZ프라임센터'를 통해 ▲자금조달 ▲자산관리 ▲컨설팅 등 현장 중심의 맞춤형 금융서비스를 적극적으로 추진할 계획이다.

이를 위해 정보통신산업진흥원은 우수한 ICT 역량을 보유한 AI 기업들을 우리은행에 소개하고 정부 지원사업을 공유할 예정이다. 신용보증기금도 보증 비율 상향 및 보증료 감면 등 보증지원으로 AI 기업의 금융 접근성을 높인다.

우리금융은 이미 생산적·포용금융 지원 계획에 맞춰 여신 상품을 출시했으며, 비수도권 지역까지 첨단산업과 주력산업 육성에 힘쓰며 생산적 금융지원에 본격적으로 나서고 있다.





정진완 우리은행장은 "정부의 첨단전략산업 지원 정책과 우리금융의 생산적 금융 전환 기조에 맞춰 다자간 협약을 추진했다"며 "이번 협력이 유동성 확보에 어려움을 겪고 있는 중소·중견기업과 소상공인에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

