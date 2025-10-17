기재부 "상반기 부진서 벗어나…경기 개선 흐름 이어져"

10월 최근 경제동향

생산·소비 지표 월별 등락에도

전반적 개선 흐름 강조

정부가 ‘최근 경제 동향(그린북)’ 보고서에서 우리 경기에 대해 “상반기 부진에서 벗어나는 모습”이라고 진단했다. 월별 소비 지표에서 일부 등락은 있지만 경기 개선 흐름이 이어지고 있다는 낙관적인 진단을 이어간 것이다.

17일 기획재정부는 ‘10월 최근경제동향(그린북)에서 “최근 우리 경제는 건설투자 회복 지연, 취약 부문 중심 고용 애로, 미국 관세 부과에 따른 수출 둔화 우려가 지속되고 있다”면서도 “생산, 소비 등 주요 지표가 월별 등락 가운데서도 전반적 개선흐름을 보이며 상반기 부진에서 벗어나는 모습”이라고 진단했다. 지난달 그린북에서 소비가 ‘증가하는 모습’이고, 경기회복 신호는 ‘강화’되고 있다고 언급한 데 이어 이번달에도 긍정적인 진단을 이어간 것이다.

조성중 기재부 경제분석과장은 이날 브리핑에서 “3개월 째 경기에 대해 긍정적인 신호들이 이어지고 있다”며 “7~9월 카드승인액 등은 월별로 등락이 있음에도 전반적으로 3분기 전체를 봤을 때 개선세가 보여지고 있다고 판단하고 있다”고 했다. 그러면서 “국내 카드승인액 증가율은 8월(5.0%)보다 9월(8.5%)로 늘었는데, 올해 (늦은) 추석 영향으로 8월에는 다소 적게 나타나고, 9월에는 (상대적으로) 늘었는데 전반적으로 볼 때 개선 흐름이 나타나는 모습인 것”이라고 했다.

실제로 월별 소비 관련 지표는 들쭉날쭉한 모습이다. 8월 소매판매는 준내구재(1.0%)에서 판매가 늘었으나 비내구재(-3.9%), 내구재(-1.6%)에서 판매가 줄어 전월보다 -2.4% 감소했다. 할인점 카드승인액은 전년동월과 비교해 14.6% 줄었다. 소비자심리지수는 8월(111.4)에 이어 9월에는 다소 하락했지만 양호한 110.1을 기록했다.

다만 카드 국내승인액 증가율은 8월(5.0%)에서 9월(8.5%)로 확대됐고, 백화점 카드승인액도 전월(-7.1%)에서 8월(7.1%)로 증가 전환했다. 조 과장은 “업태에 따라서 전반적인 소비가 바뀌는 경향이 나타났다”며 “지난 8월(-22.9%)에 비해선 할인점 카드승인액은 감소폭이 줄었다”고 했다. 기재부는 “양호한 소비자심리지수 및 카드 국내승인액 증가율 확대 등은 긍정적 요인, 할인점 카드 승인액 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망”이라고 했다.

기재부는 민생회복소비쿠폰 지급 등으로 인한 소비 확대 효과가 경제에 긍정적인 영향을 줄 것으로 내다봤다. 조 과장은 “연초에는 대내외 여건 불확실해 소비심리가 위축됐었지만 2분기부터 소비심리가 회복되는 모습을 보였고, (이를) 가속화하는 데 쿠폰 지급 등이 영향을 줬다”며 “향후에도 투자나 생산에 긍정적인 파급효과를 줄 것”이라고 했다. 그러면서 “주식시장이 최근에 좋은 모습을 보이고 있는 만큼 소비와 기업활동 경제 전반에도 긍정적인 파급효과를 줄 수 있다고 본다”고 했다.





AD

대외 경제 여건에 대해서는 “글로벌 경제는 주요국 관세부과에 따른 통상환경 악화 등으로 국제금융 시장 변동성 지속 및 교역, 성장 둔화가 우려된다”고 했다. 전달과 같은 표현이다. 지난 7월까지만 해도 기재부는 글로벌 경제에 대해 무역규제 등으로 불확실성은 지속된다면서도 “교역 개선 등으로 전반적 회복세가 나타나고 있다”고 했었다.

AD





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>