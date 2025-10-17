[2025국감]박용갑 "호남고속도로(서대전~회덕),예타 조속 통과돼야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"서대전~회덕 구간 정체 해소, 지금이 골든타임"



총연장 18.6km...상습 정체로 인한 시민 불편 지속

박용갑 국회의원

대전 시민의 주요 출퇴근 도로이자 충청권 핵심 교통축으로 호남고속도로 지선의 일부인 서대전JCT~회덕JCT 구간 확장사업의 예비타당성 조사가 조속히 통과 돼야 한다는 주장이 제기됐다.

더불어민주당 박용갑 국회의원(대전 중구, 국토교통위원회)은 16일 국회 국토교통위원회 국정감사에서 한국도로공사 사장에게 "호남고속도로 지선(서대전JCT~회덕JCT)확장사업의 예비타당성조사가 조속히 통과돼야 한다"고 강조했다.

이에 한국도로공사 사장은 "문제의식을 충분히 공감하고 있으며, 사업의 필요성에 전적으로 동의한다"며 "예타 통과를 위해 한국도로공사도 만전을 기하고 있다"고 답변했다.

서대전JCT~회덕JCT 구간은 호남고속도로 지선의 일부(총연장 18.6km)로, 현재 왕복 4차로(편도 2차로)로 운영되고 있다. 이 구간의 상습 정체로 인한 시민 불편이 지속되고 있다.

현재 왕복 6차로 확장사업이 추진 중이며, 국토교통부와 한국도로공사가 공동으로 정책성 평가서를 마련해 지난 9월 기획재정부에 제출했다. 해당 사업은 이달 말 예비타당성조사 최종심의를 앞두고 있다.





박용갑 의원은 "주민불편이 발생하는 구간인만큼, 국토교통부와 한국도로공사가 예비타당성조사가 신속희 심의·통과될 수 있도록 적극적인 노력을 다해야 한다"고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

