퇴직연금서도 직접투자 바람…한국투자증권, ETF투자 94% 증가

한국투자증권은 퇴직연금 계좌(DC · IRP)를 통한 상장지수펀드(ETF) 투자금액이 약 10개월 동안 1조6359억원 증가했다고 17일 밝혔다.

2024년 말 8조4000억원이던 DC · IRP 계좌 적립금은 이달 11조5000억원으로 늘었다. 이 가운데 ETF 투자금액은 1조7648억원에서 3조3845억원으로 약 2배(93.6%) 증가했으며, 계좌 내 ETF 비중도 20.8%에서 29.4%로 8.6%포인트 상승했다.

이 같은 ETF 직접투자 확산은 글로벌 증시 강세와 함께 주요국 대표지수 및 성장 테마형 상품에 대한 투자 수요가 증가한 영향으로 분석된다. 연령층별로는 50대 가입자층이 ETF 투자 확대를 주도했다. 미국 S&P500·나스닥100 등 대표지수형 ETF뿐 아니라 글로벌 테크·인공지능(AI) 관련 상품에 대한 관심이 지속된 점도 ETF 잔고 급증의 배경으로 꼽힌다.

올해 들어 미국 중심의 투자에서 벗어나 글로벌 시장으로 투자 범위가 넓어진 점 역시 눈에 띈다. 중국 및 국내 시장에 투자하는 ETF가 늘었고, 차이나 테크·AI·휴머노이드 ETF뿐 아니라 국내 조선·방산·반도체 섹터 ETF의 잔고도 증가했다. 금 가격 강세에 따라 금 현물 ETF에 대한 수요도 꾸준한 것으로 확인됐다.

이와 함께 펀드 투자도 전년 말 대비 9577억원(51.7%) 증가해 비중이 22.1%에서 24.4%로 확대됐다. 특히 골드만삭스미국테크(주식), MAN다이나믹인컴(채권) 펀드 등 한국투자증권 퇴직연금 계좌에서만 가입 가능한 글로벌 운용사 상품이 높은 인기를 얻고 있다고 회사측은 설명했다.

앞서 한국투자증권은 퇴직연금 투자 편의성을 강화하기 위해 MTS 기반 채권 매매 서비스를 제공하고, 예상 수익률·세금 계산 기능을 추가한 상태다. 또한 ETF 적립식 자동투자와 AI 기반 로보어드바이저 일임 운용 서비스까지 도입해 투자자 맞춤형 자산관리 환경을 확대하고 있다.





김순실 한국투자증권 퇴직연금운용본부장은 "퇴직연금 고객이 스스로 자산을 손쉽게 운용할 수 있도록 다양한 서비스를 확대해 나가고 있다"며 "앞으로도 차별화된 상품과 맞춤형 솔루션을 통해 퇴직연금 고객의 투자 선택권을 넓혀 나가겠다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

