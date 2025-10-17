중기부, 전국 우수시장 박람회 개최…석탑훈장에 한승주 전상연 전남지회장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 19일까지 3일간 개최

전시·판매관, 먹거리장터 등 다양한 볼거리

산업포장에 윤장국 전상연 경남지회장

중소벤처기업부가 제21회 전국 우수시장 박람회를 개최하고 전통시장 활성화에 기여한 유공자들에게 정부 포상을 실시했다.

서울 시내 한 전통시장에서 시민들이 장을 보고 있다. 연합뉴스

AD

17일 중기부는 충북 청주시 오송 OSCO 일원에서 전국 우수시장 박람회 개막식을 개최했다고 밝혔다. 개막식에는 한성숙 중기부 장관과 김영환 충청북도지사, 이범선 청주시장, 박성효 소상공인시장진흥공단 이사장 등을 비롯해 전국에서 모인 상인들과 청주 시민 약 500여명이 참석했다.

오는 19일까지 3일간 열리는 올해 박람회에는 전국 140개 전통시장과 200개 상점가에서 다양한 업종의 점포들이 참여했다. 전시·판매관에는 농수산·축산물, 공예품, 생활소비재 등 다양한 지역의 특산물을 전시·판매된다. 먹거리 장터에는 지역 대표 유명 시장 맛집들이 한곳에 모여 방문객들을 사로잡을 예정이다. 특별관으로 조성된 21개 청년상인관에서는 청년 상인들의 독창적인 아이디어와 트렌디한 상품들이 전시된다.

이 밖에도 어린이 전통시장 체험존, 실버 디지털 배움터 등을 조성해 전 세대가 즐길 수 있는 공간을 마련했다. 카카오, 롯데 ON, 우아한형제들, 현대이지웰 등 민간 기업들도 디지털 전환을 주제로 한 다양한 프로그램과 이벤트를 선보인다.

전통시장의 유명 맛집, 특산품 등을 한눈에 볼 수 있는 전통시장 핫스팟 포토존도 운영된다. 유명 가수와 아이돌 공연, 어린이 가족을 위한 키즈콘서트, 버스킹 등 풍성한 문화 행사도 3일간 이어질 예정이다.

한승주 전국상인연합회 전남지회장. 중기부

개막식에서는 전통시장 상점가 활성화에 기여한 유공자에 대한 정부 포상도 실시됐다. 올해 석탑산업훈장은 한승주 전국상인연합회 전남지회장에게, 산업포장은 윤장국 전국상인연합회 경남지회장에게 돌아갔다.

한승주 전국상인연합회 전남지회장은 19년간 지역 전통시장 활성화에 힘쓰며 청소년과 가족 단위 고객들의 문화 체험 공간을 마련하고, 스마트 전통시장 구축사업, 상인 미디어센터 개설 등 전통시장의 다양한 혁신을 적극적으로 주도해온 점을 인정받았다.

윤장국 전국상인연합회 경남지회장은 상인 편의시설 확충, 다문화 교류 활성화, 문화관광형 시장 육성, 지역사회 협력 등 다양한 활동을 통해 전통시장 발전에 기여한 공로를 높이 평가받았다.





AD

한성숙 중기부 장관은 개막식에서 "전통시장이 지난 20년간 국민과 함께 걸어온 발자취를 넘어 이제는 미래 세대까지 품는 '모두의 시장'으로 도약하는 시점"이라며 "정부 역시 전통시장의 자생력 강화를 위해 앞으로도 적극적으로 뒷받침해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>