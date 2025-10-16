조동준 전 서천군의장, 민주당 중앙당 부대변인 임명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"국민 목소리 전달·정책 소통에 최선 다하겠다"

조동준 민주당 부대변인

더불어민주당은 전국 단위 정책 소통을 강화하기 위해 중앙당 부대변인단을 새롭게 구성한 가운데, 충남 서천 출신의 조동준 전 서천군의장이 중앙당 부대변인으로 임명했다고 16일 밝혔다.

조 부대변인은 지역 정치를 넘어 중앙 무대에서 여당의 정책 비전과 국민의 민심을 연결하는 '소통창구' 역할이 기대된다.

중앙당 부대변인은 당의 주요 정책과 비전을 국민에게 전달하고, 지역 현장의 목소리를 중앙당에 반영하는 역할을 맡는다.

조 부대변인은 "중앙당과 지역을 잇는 정치적 가교로서 현장의 생생한 민심을 적극 전달하겠다"고 밝혔다.

이어 "윤석열의 계엄과 내란 시도로 혼란한 정국 속에서 민주당과 이재명 정부의 성공이 곧 대한민국의 재도약으로 이어져야 한다"며 "비록 작은 역할이지만 국민과 당을 잇는 진정성 있는 소통의 부대변인이 되겠다"고 말했다.

조동준 부대변인이 박수현 민주당 수석 대변인(오른쪽)에게 임명장을 받고 기념촬영하고있다./조동준 부대변인측

조 부대변인은 서천군의회 제7~8대 의원을 지내며 제8대 의회 전반기 의장을 역임했다.

또 민주당 정책위원회 부의장, 을지로위원회 부위원장, 대통령소속 자치분권위원회 정책자문위원 등 지역과 중앙을 넘나드는 다양한 정치 활동을 펼쳐왔다.

정치권 안팎에서는 조 부대변인 임명이 서천을 비롯한 충남 남부권의 목소리를 중앙당에 적극 전달하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





특히 지방의회 경험과 정책 전문성을 두루 갖춘 인사로서, 지역현안 해결과 중앙당 정책 간의 연계에 힘을 보탤 전망이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

