캄보디아 "온라인사기 단속해 3400명 체포…20개국 출신"

7월 말부터 20개국 출신 3455명 검거

사기 조직 등 해체…외국인 2800여명 추방

"캄보디아는 평온한 나라" 홍보 영상도 확산

캄보디아 당국이 온라인사기 범죄를 단속해 3개월간 3400명 이상 체포했다고 16일 밝혔다.

캄보디아 현지 매체 크메르타임스에 따르면 캄보디아 온라인사기 대응 위원회(CCOS)는 지난 7월27일부터 10월14일까지 합동 단속을 벌여 20개국 출신 3455명을 체포했다고 이날 발표했다.

국적별로 보면 중국(대만 포함), 베트남, 태국, 인도네시아, 인도, 방글라데시, 한국, 파키스탄, 네팔, 말레이시아, 일본, 미얀마, 필리핀, 라오스, 카메룬, 나이지리아, 우간다, 시에라리온, 몽골, 러시아 등이다. 다만 출신 국적별 비중이나 캄보디아 자국민의 적발 건수는 따로 밝히지 않았다.

당국은 현장에서 컴퓨터, 휴대전화, 여권, 기타 전자 장비 등 방대한 증거를 압수했으며 수사를 진행하고 있다.

또 프놈펜, 칸달, 시아누크빌, 깜폿에서 단속된 10개 주요 사건에 대한 법적 절차에 착수했다. 주범 내지 공범으로 지목된 여성 5명을 포함한 75명은 재판에 넘겨졌으며 여성 476명을 포함한 외국인 2825명은 이미 추방됐다.

이들이 저지른 범죄는 온라인사기·살인·인신매매 등이며, 이번 단속은 올해 캄보디아에서 실시된 가장 큰 규모의 사이버범죄 합동 단속으로 꼽힌다. 당국은 상당수의 인신매매 피해자를 구조한 후 사기·인신매매 범죄 관련 여러 조직을 해체했다.

16일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 인근 범죄단지로 알려진 '망고단지'의 모습. 연합뉴스

CCOS는 압수된 증거를 분석하기 위해 국제적으로 계속 공조하고 범죄 활동의 배후와 조직 구조를 밝히는 데 주력하고 있다.

한편 캄보디아 내무부는 최근 감금과 납치 등 사건으로 자국 이미지가 한국에서 나빠지자 한국 여성 2명이 각각 등장하는 홍보 영상들을 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다.

이 여성들은 "캄보디아인 분들은 정말 순수하고 (마음이) 따뜻하다" "뉴스에서 보는 모습이 이 나라의 전부는 아니다" "평온한 캄보디아에 관해 많은 오해가 생기는 것 같아 안타깝다" 등 메시지를 전했다.





이에 대한 한국 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 캄보디아에서 범죄 단지를 주로 운영하는 중국인 총책이 문제라고 주장했고, 다른 누리꾼들은 인공지능(AI) 기술로 조작한 영상 같다며 캄보디아 당국이 자국에서 발생하는 범죄에 더 강력하게 대응해야 한다고 비판했다.





