구미교육지원청…'2025 도전! 체력인증 한마당' 개최

학생 중심의 자율적 신체활동 역량 강화

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 15일 낙동강 체육공원 내 농구장에서 '학생 중심의 자율적 신체활동 역량 강화'를 위한 '2025 도전! 체력인증 한마당'을 개최했다.

학생들이 다양한 신체활동을 통해 자율적으로 자신들의 신체활동에 대한 욕구를 해소하고 있다./김이환기자

청은 초(38교), 중(25교), 고(11교) 남·여학생 600여명을 대상으로 체력 순환시스템을 포함한 4개의 체력 측정 종목 및 콘홀 경기와 같은 4개의 스포츠 체험 부스, 포토존 추억만들기 등 다양한 이벤트 부스를 운영했다.

그동안 학업으로 인해 위축되어 있던 학생들이 다양한 신체활동을 통해 자율적으로 자신들의 신체활동에 대한 욕구를 해소하고, 이를 통해 지속 가능한 신체활동 프로그램을 계획하고, 실천할 수 있는 장을 마련하는데 주안점을 두고 진행했다.

이날 참석한 많은 지도 교사들은 "이번 행사가 성적 위주의 기존 엘리트 중심 체육대회에서 벗어나 다양한 스포츠 프로그램을 통해 학생들이 부담 없이 자율적이고, 도전적으로 활동하고 뛰어놀 수 있어 무척 만족스러운 행사였다"고 했다.





민병도 교육장은 "이번 행사는 세계교육의 표준이 되기 위한 우리 학교체육과 구미교육, 나아가 경북교육의 패러다임 변화와 발전 방향을 제시하는데 그 의의가 있었다며 체력인증 한마당의 중요성을 강조했고 아울러 행사를 진행해 주신 선생님들의 노고에 깊은 감사를 드린다. "고 했다.





