고양시, 고양소방서와 '대형 공사장 화재안전 합동점검' 실시

원당1구역 주택재개발정비사업 현장 2곳 소방·전기관리 집중 점검

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 14일 고양소방서와 함께 대형공사장 화재 안전 합동점검을 실시했다고 16일 밝혔다.

고양특례시가 지난 14일 고양소방서와 함께 대형공사장 화재 안전 합동점검을 실시하고 있다. 고양특례시 제공

이번 점검은 대형 공사장 사고 예방을 위한 선제적 화재안전관리 강화 대책의 일환으로 추진됐다.

점검대상은 원당1구역 주택재개발정비사업 내 2곳으로, 공사규모가 크고, 용접, 절단 등 화기 작업이 많은 대형공사장으로 선정됐다. 점검에는 고양시 안전관리자문단이 함께 참여해 소방시설, 전기 등 각 분야별 안전관리 상태를 종합적으로 확인했다.

주요 점검사항은 △용접 및 절단 등 화기작업 안전관리 실태 △전기 설비의 관리상태 및 누전방지 조치 △공사장 내 소화기 및 소방수단 비치현황 △안전관리자 배치 및 안전교육 이행 여부 등이며, 점검 결과 즉시 개선 가능한 사항은 현장 시정조치를 실시했다.

공사장 화재는 한순간의 부주의로 대형 인명 재산피해로 이어질 수 있는 만큼, 시에서는 사전 예방 중심의 안전 점검을 지속적으로 강화하고, 소방서와의 협력체계를 통해 공사 현장 화재 위험 요인을 관리해 나갈 계획이다.





시 관계자는 "관내 주요 대형 공사현장을 대상으로 정기·수시 합동점검을 지속적으로 실시해 시민이 안심할 수 있는 안전한 도시환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

