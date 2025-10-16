가평군, 평화경제특구 추가 지정…관광·산업 균형발전 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군, 기본계획 수립 용역 발주로 특구 조성 본격화

경기 가평군이 '평화경제특별구역'에 추가로 지정될 수 있는 법적 기반이 마련됐다. 특구지역 입주기업에는 인허가 절차 간소화, 세제 감면 등 다양한 혜택이 제공돼 가평군이 관광과 산업이 조화를 이루는 도시로 발전하는 계기가 될 것으로 기대된다.

가평군, 명지산생태전시관서 가을 전시회. 가평군 제공

군에 따르면 정부는 지난 14일 열린 국무회의에서 가평군과 속초시를 평화경제특구로 추가 지정하는 내용을 담은 '평화경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률 시행령' 일부 개정안을 의결했다.

이에 따라 가평군은 관내 전략 자원과 지리적 강점을 활용한 특화 발전 모델 구축을 위해 '평화경제특구 지정을 위한 기본계획 수립용역'을 12월 중 착수한다고 16일 밝혔다.

이번 용역에서 가평군의 풍부한 관광 및 산림 자원과 산업기반을 활용해 지역 특성을 반영한 가평형 평화경제특구 조성 전략을 마련할 계획이다. 이어 통일부와 경기도 등 관계기관과 협력해 특구 지정 절차를 단계적으로 추진할 계획이다.

정부는 접경지역의 균형발전과 남북 상생협력 기반 구축을 위해 평화경제특별구역 제도를 신설했으며, 입주기업에게는 인허가 절차 간소화, 세제 감면, 기반시설 우선 구축 등 다양한 제도적 혜택이 제공될 예정이다.





서태원 가평군수는 "이번 시행령 개정은 가평군이 평화경제특구로 나아갈 제도적 기반이 마련된 뜻깊은 계기"라며 "관광과 산업이 조화를 이루는 특화된 평화경제특구 모델을 구축해 지역소멸 위기를 극복하고 남북 상생의 중심지로 도약하겠다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

