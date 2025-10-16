보성군, 녹차 전남 Top 경영모델 실용화사업 연시회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

승용수확기 활용 찻잎 적기 수확…노동력 절감

전남 보성군(군수 김철우)은 지난 15일 백록다원에서 전라남도농업기술원과 공동으로 '녹차 전남 Top 경영모델 실용화사업 연시회'를 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 연시회에는 차 재배 농가와 전남농업기술원, 보성군농업기술센터 관계자 등 30여명이 참석해 사업 추진 성과를 공유하고, 주요 기술 설명 및 현장 시연이 진행됐다.

올해 실용화사업의 핵심은 승용수확기를 활용한 찻잎의 적기 수확 및 노동력 절감과 떡차 제조기·초청기 도입을 통한 가공제품 다양화에 있다.

특히, 승용수확기를 활용할 경우 첫물차 기준 1ha당 수확 인력을 기존 20명에서 2명으로 줄여 인건비를 약 96% 절감할 수 있는 것으로 나타났다. 또한, 균일한 찻잎 품질 확보를 통해 수확량 및 상품률 향상 효과도 기대된다.

더불어, 전통 발효차인 떡차(餠茶) 및 블렌딩차 제조 기술을 접목해 보성녹차의 부가가치를 높이고, 6차 산업화 기반을 강화한 점에서도 주목을 받았다.

군은 이번 경영모델을 통해 1ha당 노동 투입시간 약 90% 절감, 농가 소득은 3,500만원에서 4,600만원 수준으로 30% 이상 증가할 것으로 분석했다.





김숙희 보성농업기술센터 소장은 "해마다 노동력 부족과 생산성 저하가 심화하는 상황에서 이번 사업은 보성 차 산업의 지속 가능한 발전 방향을 제시한 좋은 사례다"며 "앞으로도 생산부터 가공·유통까지 종합적으로 발전할 수 있는 경영모델을 확산시켜 나가겠다"고 말했다.





