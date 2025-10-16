美재무 "日, 러시아산 에너지 구입 중단해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 15일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 가토 가쓰노부 일본 재무상과 회담에서 일본에 러시아산 에너지 수입을 중단할 것을 요청했다고 블룸버그 통신이 보도했다.

베선트 장관은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 "가토 재무상과 만나 미·일 무역·투자 협정을 통해 일본의 전략적 대미 투자 계획을 추진하는 방안에 대해 논의했다"며 "또한 가토 재무상과 미·일 경제 관계 관련 현안, 일본이 러시아산 에너지 수입을 중단하기를 바라는 미 행정부의 입장에 대해서도 논의했다"고 밝혔다.

미국은 러시아의 에너지 판매 수익을 우크라이나 전쟁 자금줄로 보고 러시아산 에너지 수입국들에 대한 압박을 강화하고 있다. 이날 도널드 트럼프 미국 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리가 러시아산 석유를 더는 구입하지 않을 것이라고 전한 바 있다. 그러나 일본은 그간 에너지 안보를 이유로 러시아산 액화천연가스(LNG) 수입을 중단할 계획이 없다고 여러 차례 밝혔다. 블룸버그에 따르면 지난해 일본 LNG 수입량의 약 8%가 러시아산이다.

베선트 장관은 이날 간담회에서도 일본이 러시아산 LNG 수입을 줄여야 할지 묻는 말에 "누구든 러시아산 에너지를 구매하면 우크라이나 국민에 대한 공격을 보조하는 것"이라고 말했다.

이와 관련, 가토 재무상은 기자회견에서 "일본의 기본 입장은 우크라이나에서 정의로운 평화를 달성하기 위해 주요 7개국(G7)과 긴밀히 협력하고, 그 틀 안에서 우리가 할 수 있는 모든 것을 하는 것"이라고 밝혔다. 일본은 G7 회원국 중 유일하게 러시아산 가스 수입을 중단하거나 종식하겠다는 방침을 밝히지 않았다.





이번 미·일 재무장관 회담은 G7 재무장관·중앙은행 총재 회의를 계기로 열렸다. 교도 통신 등은 이번 회담에서 엔화 약세 등 환율 관련 협의도 이뤄졌을 가능성이 있다고 밝혔다.





