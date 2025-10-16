김태흠, "논산을 국방·딸기·스마트축산 중심 거점으로 키운다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충남도, 국방산단·세계딸기엑스포·K-헤리티지밸리 등 대형 프로젝트 집중 추진… 논산 미래 100년 설계



김태흠 충남지사

김태흠 충남지사가 국방산단 조성, 세계딸기산업엑스포 개최, 스마트축산단지 전환 등 대형 프로젝트를 앞세워 논산 발전에 행정력을 집중한다.

또 "논산을 국방·농업·문화가 융합된 남부권 핵심 거점으로 성장시키겠다"며 지역의 백년 먹거리 비전을 제시했다.

김 지사는 16일 논산시를 방문해 도민과 직접 소통하며 지속 가능한 미래 발전 방안을 논의했다.

그는 이날 언론인 간담회와 도민과의 대화에서 "논산이 국방과 농업, 문화가 어우러진 미래형 도시로 성장할 수 있도록 충남도의 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

충남도는 논산 발전의 핵심 전략으로 ▲국방국가산업단지 조성 ▲2027 논산세계딸기산업엑스포 성공 개최 ▲스마트 축산단지 전환 ▲K-헤리티지 밸리 조성 등을 추진하고 있다.

논산 연무읍 일원에 추진 중인 국방국가산업단지는 총 1607억 원을 투입해 오는 2029년까지 87만㎡ 규모로 조성된다.

도는 산업단지를 100만 평 규모로 확장하고, 방산 관련 기관과 기업을 유치해 'K-방산 메카'로 키울 계획이다.

2027년 2월 26일부터 3월 21일까지 열리는 '논산세계딸기산업엑스포'는 'K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래'를 주제로 총사업비 197억 원이 투입된다.

도는 150만 명 이상의 관람객 유입과 5200억 원의 경제효과를 기대하고 있다.

광석면 양돈단지는 기존 노후 시설을 철거하고 ICT 기반의 환경관리 시스템을 도입해 2028년까지 스마트 축산단지로 전환된다.

가축분뇨를 바이오가스로 전환해 전기와 열에너지로 재활용하는 전국 최초의 '자원순환형 친환경 단지' 모델로 조성된다.

논산 노성면 일대에는 한국의 유·무형 문화유산을 세계에 알리는 'K-헤리티지 밸리'가 들어선다. 총 380억 원이 투입되는 이 사업은 올해 국비 10억 원을 확보하며 본격적인 추진 단계에 들어섰다.

다음 달 문을 여는 '논산공공산후조리원'은 충남 남부권 최초의 공공 산후조리시설로, 총 124억 원이 투입됐다. 15개의 모자동실과 신생아실, 수유실 등을 갖춰 산모들의 원정 출산 부담을 덜어줄 전망이다.





김 지사는 "광석 스마트 축산단지를 통해 미래 양돈의 표준 모델을 만들고, 국방산단과 딸기엑스포를 통해 논산의 백년 먹거리를 준비하겠다"며 "충남 남부권 균형발전의 중심축으로 논산을 육성하겠다"고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

