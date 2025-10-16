이천 창전동, 골목길도 밝고 안전한 '안심마을'로 재탄생

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

市 조성사업 완료…범죄예방환경디자인 적용

경기도 이천시는 주민 체감 안전을 높이기 위한 '창전동 안심마을 조성사업'을 성공적으로 마무리했다고 16일 밝혔다.

안심마을 조성사업을 통해 밝고 안전하게 탈바꿈한 이천시 창전동의 한 골목길. 이천시 제공

이번 사업은 범죄예방 환경디자인(CPTED) 기법을 적용해 주민들이 일상생활 속에서 안심하고 거주할 수 있는 생활안전 인프라를 조성하는 것이다. 이천 지역에서는 관고동, 마장면 해월리에 이어 세 번째로 이뤄진 안심마을 조성사업이다.

주요 개선 내용은 ▲이천초등학교 주변 보행환경 정비 ▲주택가 골목길 조도 개선 및 환경 미화 ▲택시쉼터 공영주차장 주변 정온화 ▲방범 CCTV 및 비상벨 설치 등 범죄 예방 기반 마련이다.

시는 주민 의견 수렴, 시민단체 현장 모니터링, 이천경찰서 범죄예방진단팀 및 디자인 전문가 자문을 거쳐 설계에 반영하는 등 주민 참여형 안전 사업으로 추진했다고 설명했다.





김경희 이천시장은 "앞으로도 읍면동 단위로 안심마을을 점진적으로 확산시켜 이천시가 안전하고 따뜻한 도시로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





