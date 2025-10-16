고흥군, 전국 최초 '고흥분청사기 특화상품' 개발한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대적 상품화로 도자 산업 새 전기 마련

전남 고흥군(군수 공영민) 분청문화박물관은 지난 13일 '고흥분청사기 특화상품 개발' 용역 중간 보고회를 개최하고, 전통 분청사기의 현대적 상품화와 생활도자 브랜드 구축 방향을 논의했다고 16일 밝혔다.

이번 보고회에는 군수, 부군수, 실단과소장이 참석한 가운데 2025년도 시제품 개발 추진 현황과 주요 연구성과를 공유하고, 향후 보완 방향에 대해 심도 있게 논의했다.

고흥군 분청문화박물관은 지난 13일 '고흥분청사기 특화상품 개발' 용역 중간 보고회를 개최하고, 전통 분청사기의 현대적 상품화와 생활도자 브랜드 구축 방향을 논의했다. 고흥군 제공

AD

이번 특화상품 개발은 고흥 지역의 원료를 활용해 전통 분청사기의 미감을 현대적 감각으로 재해석한 것으로, 전국 최초로 추진되는 생활도자 특화사업이라는 점에서 큰 의미가 있다.

보고회에서는 현대적 감각의 디자인 강화, 소비자층 세분화 전략, 지역 원료 활용과 기능성 홍보, 다양한 생산체계 구축, 지역 축제 연계 홍보, 생활도자로서의 위생·안전성 확보 등의 주요 의견이 제시됐다.

특히, 분청사기의 전통적 미감을 유지하면서도 현대 생활공간에 어울리는 실용적 디자인 개발의 필요성이 강조됐다. 이에 따라 군은 올해 진행 중인 시제품 개발 결과를 바탕으로, 내년에는 '고흥분청사기 상품 브랜딩'을 추진해 디자인 콘셉트와 브랜드 방향을 체계적으로 확립할 계획이다.

또한, 소비자층을 가정용·카페용 중심의 대중화 라인과 도예가 협업 한정판의 고급화 라인으로 구분해 생산 전략을 다각화하기로 했다.

보고회에 참석한 공영민 군수는 "고흥분청사기의 전통성과 현대성을 조화시켜 일상에서 자연스럽게 쓰임새 있는 생활도자 브랜드로 발전시키는 것이 목표"라고 강조했다. 이어 "이를 바탕으로 체계적인 브랜딩을 추진해 고흥 도자 산업의 경쟁력을 강화하고, 생산·체험·관광이 연계된 새로운 고흥군의 문화경제 모델을 만들어가겠다"고 덧붙였다.





AD

한편, 군은 12월 최종보고 결과를 바탕으로 올해 말까지 시제품 제작을 완료하고, 2026년에는 브랜드 통합 구축과 시범 생산을 추진해 공공기관 보급 및 시장 반응 검증을 진행할 계획이다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>