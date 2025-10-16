본문 바로가기
대출 규제 피한 브랜드 대단지 '운정 아이파크 시티'로 몰리는 수요자들

최봉석기자

입력2025.10.16 09:40

- 고가 주택, 1주택자 규제 강화로 비규제 지역 반사이익 예상
- 규제 영향권 밖, 중도금 마련 걱정없고, 1주택자도 청약 가능한 ‘운정 아이파크 시티’

정부의 고강도 부동산 대책 영향으로 비규제 지역의 신규 분양 단지들이 주목받고 있다. 특히 비규제 지역에 해당하면서 개발 호재까지 갖춘 브랜드 대단지에는 더욱 많은 수요자들의 관심이 쏠릴 전망이다.


정부가 지난 15일 발표한 '주택시장 안정화 대책'으로 서울 25개 자치구 전체와 경기 과천시, 광명시, 성남시 분당구 등 12곳이 규제지역으로 지정됐다. 규제지역으로 지정되면 무주택자와 처분조건부 1주택자의 주택담보대출비율(LTV)이 종전 70%에서 40%로 강화되고, 총부채상환비율(DTI)도 40%로 축소돼 대출을 통한 주택 구입자금 마련이 어려워진다. 다주택자는 취득세와 양도세 중과, 분양권 전매 제한, 청약 재당첨 제한 등 불이익도 받는다.


뿐만 아니라 수도권 고가 주택을 중심으로 한 대출 규제도 한층 강화됐다. 수도권 규제지역 내 주택 구입 목적의 주택담보대출 한도가 주택가격에 따라 차등 적용된다. 시가 15억원 이하 주택은 현행과 동일하게 최대 6억원까지 가능하지만, 15억 초과~25억원 이하는 4억원, 25억원 초과 주택은 2억원으로 축소된다. 또한, 차주의 상환 능력을 산정할 때 금리 인상 가능성을 반영하는 '스트레스 DSR' 하한선이 기존 1.5%에서 3%로 상향돼, 실질적인 대출 한도는 줄어들 전망이다.


1주택에 대한 규제도 강화된다. 규제지역 내 1주택 보유자가 해당 주택 재건축·재개발로 중도금·이주비대출 취급시 추가주택 구입 제한되며, 양도세 1세대1주택 비과세 요건은 보유 2년에서 보유 및 거주 2년으로 강화되어 갭투자가 불가능해졌다. 아울러 중도금대출 보증발급요건이 강화돼 분양가격 10% 계약금 납부, 세대당 보증건수는 1건만 가능하다.


부동산 전문가는 "이번 대책으로 인해 서울 전체와 경기도 주요 지역이 규제지역으로 묶이고 대출 규제가 강화됨에 따라, 규제에서 자유로운 수도권 지역 단지들이 풍선효과를 볼 가능성이 크다"며 "10.15 대책에도 불구하고 집값 상승세가 이어질 경우 추가 규제 가능성도 배제할 수 없기 때문에 미래가치가 확실한 단지를 서둘러 선점하는 것이 현명하다"고 조언했다.


계속된 규제로 대출 문턱이 점점 더 높아지자, 시장에서는 규제 영향이 상대적으로 적으면서도 상품성과 안정성을 모두 갖춘 브랜드 대단지로 수요가 몰리는 분위기다. 자금 조달 부담이 덜하고, 입지·교통·커뮤니티 등 주거 기본기가 탄탄한 브랜드 대단지들은 불확실한 시장 속에서도 '안전한 선택지'로 평가받고 있기 때문이다.


이에 따라 연내 분양을 앞둔 단지 중에서도 규제 영향권에서 자유로운 브랜드 대단지들이 시장의 이목을 끌고 있다. 그중에서도 HDC현대산업개발이 이달 선보이는 '운정 아이파크 시티'는 탁월한 서울 접근성과 풍부한 생활 인프라, 대단지 브랜드 프리미엄까지 두루 갖춰 수요자들의 기대가 집중되고 있다.


특히, '운정 아이파크 시티'는 비규제 지역에 해당해 1주택자 소유자도 청약이 가능하고, 강화된 중도금 대출 발급요건 규제도 적용받지 않는다. 또한 전매제한은 6개월 적용을 받기 때문에 전매에서도 비교적 자유로워 많은 수요자들의 관심이 예상된다.

뛰어난 서울 접근성도 강점이다. 단지 인근 GTX-A노선 운정중앙역을 이용하면 서울역과 삼성역(예정)을 20분대로 이동할 수 있다. 자유로, 수도권제2순환고속도로·평택파주고속도로(예정) 등 주요 도로망도 가까워 수도권 전 지역으로의 이동이 수월하다.


파주출판도시, 문발일반산업단지, 신촌일반산업단지 등도 반경 3km 이내에 위치해 직주근접성이 뛰어나며, 운정 생활권을 공유하고 있어 생활 인프라가 풍부하다는 점도 장점이다. 이마트, 홈플러스, 롯데프리미엄아울렛, 롯데시네마, 스타필드빌리지(예정) 등 대형 쇼핑·문화시설을 편리하게 누릴 수 있다.


다양한 개발호재로 미래가치도 높다. 이 단지는 종합병원·혁신의료·바이오융복합단지(예정)가 들어서는 파주 메디컬 클러스터 내에 조성돼 의료·산업 인프라와 각종 개발 수혜를 가장 직접적으로 누릴 수 있다. 특히, 향후 종합병원과 의료·바이오 연구시설이 본격적으로 가동되면, 의료진과 연구 인력 등 전문직 종사자들의 최적 배후 주거지로 자리매김할 가능성이 높다. 파주시는 내달 대학병원급 '운정종합병원(가칭)' 유치를 위한 공모에 나설 예정이다.


뿐만 아니라 인근에는 ICT 기반 산업단지로 개발되는 운정 테크노밸리(예정), 경제자유구역 지정이 추진 중인 교하동(예정)도 자리해 미래가치를 한층 높여준다.


'운정 아이파크 시티'에 적용되는 차별화된 설계도 눈에 띈다. 단지 내 수영장, 사우나, 실내 체육관 등 대단지에 걸맞은 다양한 커뮤니티 시설을 조성할 계획이며 컨시어지, 비대면 진료 서비스 등 차별화된 주거 서비스도 제공될 예정이다.


대규모 조경 공간도 눈에 띈다. 축구장 면적의 약 9배에 달하는 6만4,000여㎡ 단지 내 조경면적에 시그니처필드·어반클러스터·라이프가든 등 다양한 테마 정원을 꾸며 단지 전체를 하나의 거대한 공원으로 구현할 예정이다. 이를 통해 입주민들은 도심에서는 쉽게 누리기 어려운 쾌적한 주거환경과 여유로운 생활가치를 동시에 경험할 수 있을 것으로 기대된다.


'운정 아이파크 시티'는 경기도 파주시 파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2블록(서패동 432번지 일원)에 들어서며, 지하 2층~지상 최고 29층, 25개 동, 전용 63~197㎡, 총 3,250가구 규모로 조성된다.


견본주택은 경기도 파주시 와동동 일원에 마련될 예정이며, 10월 오픈 예정이다.




최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
