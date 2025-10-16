[2025국감]전통 재료 비축 '깜깜이 운영'…목표 대비 12%→979% 출렁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"생산과 수요 면밀히 분석해야"

국가유산 수리 현장 연합뉴스

국가유산 복원에 필수인 전통 재료의 비축 사업이 계획과 크게 어긋나 관리 부실 논란이 일고 있다. 수급 안정과 품질 관리를 위해 국가 차원에서 추진 중인 '전통재료 비축·공급 사업'이 사실상 유명무실하다는 지적이다.

박수현 국회 문화체육관광위원회 의원이 16일 공개한 국가유산청 자료에 따르면, 지난 8월 말 기준 전통 재료 실비축량은 계획 대비 979%에 달했다. 반면 지난해에는 계획 대비 12% 수준에 그쳐, 해마다 수급 계획이 들쭉날쭉한 것으로 나타났다.

지난해 국가유산청은 목재 3만6174재 비축을 목표로 했지만, 실제 비축량은 4414재(12.2%)에 그쳤다. 올해는 1만3635재를 계획했으나 8월 말 이미 13만3584재를 확보해 목표치의 열 배 가까이 초과했다. 애초 계획에 없던 석재 확보에 예산이 쓰인 사례도 확인됐다.

국가유산청은 국가유산수리 등에 관한 법률에 따라 매년 전통 재료 실태조사와 수급 계획을 수립하고, 비축 재료를 올해 설립된 국가유산수리재료센터에 보관하고 있다. 지난 7월에는 서울 문묘 대성전 보수공사에 비축 목재 1200재를 공급하기도 했다. 국가유산청은 국가유산수리재료센터 운영에 지난해와 올해 예산 61억6400만원을 투입했다.





박 의원은 "우리 유산 보존에 필수적인 전통 재료 비축이 계획과 동떨어진 수준으로 운영되고 있다"며 "생산과 수요를 면밀하게 분석해 중장기적이고 현실적인 관리 계획을 마련해야 한다"고 지적했다.





