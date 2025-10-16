NHN KCP, 에이전트결제 프로토콜 지원…"AI기반 결제가속화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"AI 에이전트 기반 커머스·결제 글로벌 표준 제정 기대"

종합결제기업 NHN KCP(대표이사 박준석)는 구글 클라우드가 새롭게 제안한 인공지능(AI) 에이전트 기반 결제 프로토콜 '에이전트 결제 프로토콜(AP2)' 지원 계획을 지난달 표명했다고 16일 밝혔다.

서울 구로구 NHN KCP 사옥 전경. NHN KCP

AP2는 사용자를 대신해 결제를 수행하도록 AI 에이전트 간 운용을 위해 설계된 국제 표준 프로토콜이다.

구매자-가맹점 AI 에이전트끼리 연동하는 '에이전트-투-에이전트(A2A) 프로토콜'에 가맹점 데이터로 AI 에이전트를 다양한 데이터 소스에 연결하는 '모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)'을 확장한 형태다.

AI 에이전트 기반 커머스·결제는 단순 구매를 넘어 가격 추적, 티켓 예매, 반복구매 등을 처리하도록 만들었다. 기존 탐색 및 구매 과정을 자동화할 것으로 전망된다.

지금은 가맹점, 결제 네트워크, 결제 서비스 제공업체(PSP) 간 공통 언어가 없어 AI 에이전트 간 소통 방식에서 차이가 난다. AP2는 디지털 상거래 AI 에이전트 기반 결제 관련 국제 프레임워크를 구축해 신뢰도를 높이는 데 기여한다.

NHN KCP는 한국 결제 생태계 특성과 규제를 글로벌 표준에 반영하도록 AP2 초기부터 적극 참여할 계획이라고 알렸다. AP2가 AI 에이전트 기반 결제 국제 표준으로 자리잡으면 해외 PSP 및 네트워크와 연계한 크로스보더 결제 서비스 확대에 기여할 것으로 본다.

AP2는 신용카드, 간편결제, 스테이블코인 등 다양한 결제 수단의 보안과 신뢰를 높이는 범용 프로토콜이다. 도입 시 글로벌 결제 네트워크와의 상호 운용성을 확보할 것으로 회사 측은 내다봤다.





NHN KCP 관계자는 "AP2 프로토콜이 향후 글로벌 결제 생태계에서 핵심 역할을 할 것으로 보고 구글 클라우드의 AP2 구상을 지원하기로 했다"며 "AI 기반 결제가 널리 채택되도록 글로벌 파트너사들과 함께 적극 협력할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

