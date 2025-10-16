의성군, 산불방지 유관기관 점검회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산불 제로 향한 공조

재난 대응 체계 전면 강화

의성군은 지난 14일 군청 재난상황실에서 소방서·군부대·경찰 등 관계기관 관계자 20여 명이 참석한 가운데 '산불방지 대책 유관기관 점검 회의'를 열고 산불 예방 및 대응체계를 전면 재정비했다.

김주수 의성군수가 2025 산불방지대책 유관기괌 점검회의 주제 하고 있다.

이번 회의는 2025년 가을부터 2026년 봄까지 이어지는 산불 조심 기간을 앞두고, 지난 3월 발생한 산불 피해를 교훈 삼아 '산불 제로(0) 달성'을 목표로 실질적인 대응 전략을 마련하기 위해 추진됐다.

회의에서는 산불 발생을 사전에 차단하기 위한 예방 중심의 관리 체계와 함께, 유관기관 간 공조 강화 및 자원 신속 배치 방안이 중점적으로 논의됐다.

특히 산불 발생 시 초기 진화 골든타임 확보를 위해 군부대의 인력 지원과 소방·경찰의 합동 대응 매뉴얼을 세밀히 점검했다.

의성군 산불 대책본부는 향후 재난 예보 단계부터 상황 종료까지 실시간 정보 공유 시스템을 가동하고, 현장 대응력을 극대화하는 '통합 협력 플랫폼'을 구축할 계획이다. 이를 통해 예방－진화－복구의 전 과정을 체계적으로 관리한다는 방침이다.

김주수 의성군수는 "이번 점검 회의는 단순한 예방 차원을 넘어, 재난 대응의 전 과정을 실질적으로 강화하는 계기가 됐다"며 "유관기관 간 신속한 공조와 가용 자원의 총동원을 통해 산불 피해 '제로화' 실현에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

군이 추진하는 이번 산불방지 대책은 '행정과 현장 대응의 완전한 연결'을 핵심으로 한다.





선제적 예방과 협업 중심의 대응체계는 지방자치단체가 나아가야 할 재난관리 모델로 주목받고 있다.





