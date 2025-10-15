BTS, 하반기 패션위크서 560억원 미디어 가치 창출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

뉴욕·밀라노·파리 등 2026 S/S 컬렉션 참석

방탄소년단 진. 구찌 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 세계 주요 패션위크에서 약 560억원 규모의 미디어 가치를 창출했다는 분석이 나왔다.

15일 인플루언서 마케팅 플랫폼 레프티(Lefty) 보고서에 따르면, 방탄소년단은 2026 S/S 우먼즈 패션위크 기간 3926만달러(약 560억원)의 미디어 가치(EMV·Earned Media Value)를 기록했다.

EMV는 소셜 콘텐츠의 도달 범위, 참여도, 브랜드 노출 효과 등을 비용으로 환산한 지표로, 패션계에서 인물의 브랜드 영향력을 평가하는 주요 척도로 사용된다.

방탄소년단은 9~10월 뉴욕·밀라노·파리 등지에서 열린 2026 S/S 컬렉션에 참석했다. RM(보테가 베네타), 진(구찌), 지민(디올), 뷔(셀린느), 정국(캘빈클라인)은 각 브랜드 앰버서더로 초청받아 현지 관계자와 미디어의 주목을 받았다.

보고서에 따르면 진과 RM은 밀라노 패션위크 '톱 인플루언서' 2위와 6위, 뷔와 지민은 파리 패션위크 3위와 10위에 각각 올랐다. 정국은 캘빈클라인 쇼 참석만으로 744만달러(약 106억원)의 미디어 가치를 만들어 해당 브랜드 전체 가치의 30%를 차지했다.

방탄소년단 뷔. 셀린느 제공

글로벌 PR 분석 플랫폼 온클루시브(Onclusive)에 따르면 진과 RM은 밀라노 패션위크 기간 소셜미디어에서 가장 많이 언급된 인물 1·2위를 기록했다. 특히 진은 패션위크 전체 언급량의 37.5%를 차지했다. 지민은 파리 패션위크에서 17.06%의 언급 비율로 2위에 올랐다.

한편 제이홉은 지난 1월 루이비통 앰버서더로 2025 A/W 맨즈 컬렉션에 참석해 668만달러(약 95억원) 규모의 미디어 가치를 창출하며 '톱 인플루언서' 1위에 올랐다. 그의 게시물은 해당 쇼 전체 미디어 가치의 24%를 차지했다.





한편 방탄소년단은 2026년 봄 컴백을 목표로 새 앨범 작업을 진행 중이며, 이후 대규모 월드투어 개최를 준비하고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

