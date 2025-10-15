강명구 국회의원, 2025 국감…'국민의힘 일일 우수의원' 선정

한미 관세협상 비판
강명구 국회의원(국민의힘 경북 구미 을)이 지난해에 이어 2025 국정감사에서 '국민의힘 일일 우수의원' 에 선정됐다.
지난 14일 열린 농림수산식품해양수산위원회 국정감사에서 강 의원은 농림축산식품부 송미령 장관에게 국가전산망 마비 사태 당시 K-푸드를 알리겠다며 예능을 촬영한 이재명 대통령이 '한미 관세협상부터 제대로 마무리 지어야 하는 것 아니냐'고 질타했다.
또한 최근 미국 조지아주에서 발생한 구금사태와 관련해 현지 한국 식품기업 근로자들의 비자 현황을 의원실 자료요구 이후에야 뒤늦게 파악한 것에 대해 강하게 비판하기도 했다.
강의원은 햇빛소득마을 조성 이전에 전력망 연계 신청 후 대기 중인 농가의 태양광 전력망부터 해결하라 주문했으며, 농지면적 0.5㏊를 초과 시 받게 되는 면적직불금이 소농직불금보다 금액이 적은 구간이 있는 것에 대해 합리적 개선을 요청하는 등 지역 민원도 놓치지 않았다.
강 의원은 "국정감사에서 드러난 문제들을 끝까지 점검해 후속 입법과 정책 개선으로 실질적인 변화를 만들어 가겠다"며 "지역 현장의 목소리가 국정 전반에 반영되도록 더욱 책임 있게 의정활동에 임하겠다"고 밝혔다.
