진도군, 농어촌 간호복지인력 기숙사 건립 '첫 삽'

67억 투입…의료 인력 정주여건 개선 기대

농어촌 간호복지인력 기숙사 건립을 통해 진도군 의료인 수급이 수월해질 것으로 보인다. 진도군 제공

전남 진도군이 농어촌 의료 공백 해소와 간호복지 종사자의 안정적인 정착을 위해 '농어촌 간호복지인력 기숙사' 건립사업에 본격 착수했다.

군은 지난 14일 오후 2시 진도군청 인근 부지에서 김희수 진도군수, 박금례 군의회 의장, 지역 기관단체장, 주민 등 100여명이 참석한 가운데 사업의 성공 추진과 무재해 시공을 기원하는 안전기원제를 개최했다.

이번 사업은 총 67억원(도비 24억·군비 20억·지방소멸대응기금 23억)이 투입되며, 지상 4층 규모의 기숙사 30실이 건립된다. 각 세대는 32㎡ 크기의 원룸형 숙소로 구성되며, 주변 시세보다 저렴한 임대료로 제공돼 간호복지 종사자의 주거 부담 완화에 도움이 될 전망이다.

김희수 군수는 "전남에서 두 번째로 추진되는 이번 기숙사 건립사업은 농어촌 의료 인력의 정주 여건을 획기적으로 개선할 것이다"며 "청년인구 유입과 지역의료 서비스 향상에 기여하는 '희망의 보배섬 진도' 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 진도군 간호복지인력 기숙사는 이날 안전기원제를 시작으로 공사에 착수했으며, 2026년 하반기 준공을 목표로 하고 있다.





