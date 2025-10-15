“코인 폭락, 430억 잃었다”…유명 유튜버 숨진 채 발견

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우크라 암호 화폐 유튜버

자신의 차에서 숨진 채 발견

“재정적 어려움, 우울함 느껴”

가상자산 시장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 대중국 발언으로 지난주 역대급 급락을 기록한 가운데 우크라이나에서 활동하던 유명 암호화폐 유튜버가 숨진 채 발견됐다.

지난 11일(현지시간) 우크라이나 경찰은 유튜버 콘스탄틴 갈리치(32)가 키이우 도심 한복판 자신이 소유한 람보르기니 차 안에서 사망한 상태로 발견됐다고 밝혔다.

콘스탄틴 갈리치. 인스타그램

AD

키이우 경찰은 갈리치의 이름으로 등록된 총기가 현장에서 발견되었다고 밝혔다. 경찰은 "갈리치가 며칠 전 '재정적 어려움으로 인해 우울함을 느낀다'고 친척들에게 말했고, 작별 인사도 보냈다"며 현재 타살과 극단적 선택 등 모든 가능성을 열어두고 수사 중이다.

갈리치는 트레이딩 아카데미 '크립톨로지 키'의 공동 창립자로, 국제 가상자산 커뮤니티에 널리 알려진 인플루언서였다. 람보르기니 우루스, 페라리 296 GTB, 메르세데스-벤츠 220 CDI 등을 보유하며 럭셔리한 라이프스타일로 주목을 받았다.

최근 갈리치는 암호화폐 폭락으로 약 3000만달러(약 430억원)에 달하는 손실을 입은 것으로 전해졌다. 특히 손실금에는 투자자들의 자금도 상당 부분 포함돼 있었던 것으로 알려졌다.

"하루 만에 571조 사라져"…트럼프 한마디에 '롤러코스터'

폭락의 기폭제는 중국의 희토류 수출 통제 강화 예고에 내달부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하겠다고 위협한 도널드 트럼프 미국 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 게시글이었다. 트럼프 대통령 발표 후 24시간 만에 암호화폐 시장 가치는 약 4000억달러(한화 약 570조8000억원) 증발했다.

하지만 트럼프 대통령이 하루 만에 돌연 유화 메시지를 전하면서 시장은 곧바로 회복세로 돌아섰다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 SNS에 "미국은 중국을 해치려는 것이 아니라 도우려는 것"이라며 "중국에 대해 걱정하지 말라. 모든 게 잘될 것"이라고 전했다.





AD

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>